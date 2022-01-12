天津Omicron疫情｜107份感染者資料公布　感染者低齡化近半數學生

天津本土疫情持續，截至1月12日14時，共累計陽性新冠肺炎病毒感染者137例，而在天津市疫情記者會上公佈已有的107份完整流調報告，患者最小為5歲，年齡最大為74歲。其中有48人為學生。



中國工程院院士張伯禮提到，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。此前本土確診病例40人中，有七成為兒童，天津市中醫藥大學附屬醫院已經派駐兒科醫生進入定點醫院進行救治。



1月12日，在第166場天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，天津市疾病預防控制中心主任韓金豔公布已有的107份完整流調報告，從人群分佈、時間分佈、地區分佈、發現方式、疫苗接種史等方面進行了分析。

107例感染者中，男性42例，女性65例；年齡最大74歲，最小5歲，年齡中位數30歲，新增感染者中成人比例升高。職業分佈情況為學生48例、幹部職員14例，服務行業人員7例，離退人員6例，還有一些行業及無業人員。

天津市疾病預防控制中心主任韓金豔公布已有的107份完整流調報告。（北方網）

107例感染者中，103例完成全程接種（包括完成加強接種32例），3例僅接種1劑次滅活疫苗，1例未接種。而根據107例感染者的流行病學調查資料，發病時間最早為去（2021）年12月29日，前期呈散發狀態，1月4日起發病數逐漸增加，1月8日驟然增多，並進入平臺期。

此前，中國工程院院士張伯禮談及天津疫情表示，這是Omicron首次在大陸本土發生社區傳播，隱匿性強，容易多點散發或集中爆發。他提到，先前發現的40人中，有23人為中小學生，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。

張伯禮提醒，由於兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。