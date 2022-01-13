拋出印錢生娃論引發爭議　經濟學家任澤平遭禁言

中國經濟學家任澤平近日因拋出印錢生娃論引發爭議。周三（12日），他的微博和微信公號突然被禁言引發媒體關注。



任澤平擁有357.3萬粉絲的微博賬號周三晚顯示「因違反相關法律法規，該用户目前處於禁言狀態」，他的微信公眾號「澤平宏觀」也處於被封禁狀態。據《證券時報》報道，目前任澤平的微博及微信公眾號被禁言兩周，其他自媒體平台賬號暫未受到影響。

值得注意的是，微信公眾號「澤平宏觀」本月周一（10日）發布的《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》以及周二（11日）發布的《關於「鼓勵生育基金」的幾點回應》兩篇文章已「因違規無法查看」。他周一至周二發布的幾條相關微博也已被刪。

任澤平周一發表文章稱，央行應多印2萬億元人民幣，用10年讓社會多生5,000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題。他還稱「一定要抓住1975年至1985年出生的人還能生的時間窗口」。此言一出，在網路上引發巨大爭議。面對質疑，任澤平回應稱自己是經過長期科研論證得出的結論。

任澤平還說，生孩子不要指望「90後00後」（1990年後與2000年後出生者），「一定要抓住75至85年還能生的時間視窗，抓緊出台（推出）鼓勵生育基金，再不出台就晚了。」

這篇建言引發許多批評，很多人認為，現在生育率低有多方面的原因，包括現代人的自主性提高，而不是純粹生養成本的問題，更不是簡單透過「印錢」來解決。而且任澤平的說法，也沒有真正應對1990年以後出生的年輕人不願意生育的問題。但也有許多網友留言表達支持，並稱只要國家多補助，願意生孩子。

任澤平曾擔任恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長，2021年3月他加盟東吳證券。