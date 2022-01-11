經濟學家建議央行印2萬億建立鼓勵生育基金　網民：你先帶頭生吧

1月8日，內地經濟學家任澤平在微博發文稱，內地應盡快建立鼓勵生育基金，央行多印2萬億，用10年社會多生5000萬孩子，以解決人口老齡化少子化問題，「而且不增加老百姓、企業和地方負擔，我們研究認為現在只有這個辦法最務實有效可行」。

文章引起網民熱議，有人認為任澤平「針唔拮到肉唔知痛」，要他「你自己先生吧」。

1月10日、11日，任澤平兩度發文回應建立鼓勵生育基金一事，表示「這個建議我們是認真的，是經過長期的科學研究和論證的。以科學家的精神，建設性的態度，做有溫度、有情懷、有責任的研究」。



任澤平稱內地應盡快建立鼓勵生育基金，解決人口老齡化少子化問題。（視覺中國）

對於「為什麼 75-85 年出生的是鼓勵生育重點，不能指望90後、00後」的說法，任澤平表示，其實鼓勵生育是普惠式，如果加大鼓勵生育基金力度、降低生育養育教育成本，90 後、00後的生育率也會提升，「這裡主要是說生育觀念、多子多福在代際之間的差異」。

他指出，受疫情、經濟下行壓力大、土地財政大幅下滑，政府、企業和家庭都沒有錢，所以要「印錢生娃」。而多印2萬億建立鼓勵生育基金是「專款專用」，並不會引發通脹和房價上漲，在短期更有助於拉動需求、穩增長，長期有助於社會活力、經濟長期健康發展。

他解釋，2萬億是以權威數據測算得出，「OECD國家鼓勵生育相關的家庭社會福利支出佔GDP比重2%-3%，中國GDP110萬億，所以鼓勵生育基金應該是至少2萬億，注意，是每年多印2萬億用於鼓勵生育」。

任澤平稱，多生孩子就能多取鼓勵生育基金，並不會對少孩家庭不公平，「生的孩子是國家的未來建設者，不給予鼓勵支持和現金補貼才是不公平。難道不生孩子還獎勵不成？具體可以針對不同收入家庭有所區別，高收入家庭的育兒補貼少一些，低收入家庭的育兒補貼多一些」。

網民睇法：

你這是來搞笑的嗎？



可以反過來想，老人多，年輕人少，可以減少老人數量



明著鼓勵生育，暗著推升通脹



一娃一個月能分到200嗎？ 200現在能買啥？還獎勵，可真多！物價房價不下來，工資不漲什麼都是白搭啊！一開口就是印錢！可真敢說



改變觀念降低房價有幸福感才會更願意生。直接發錢，因為錢來的太容易，免費的錢會造成浪費。



現在年輕人大部分不願意生，有的不一定是經濟問題，人生短暫，還不如去享受生活

