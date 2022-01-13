新冠肺炎｜內地增124宗本土確診　天津Omicron疫情已外溢河南遼寧

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（12日）內地新增本土確診病例124宗，新增本土無症狀感染者9宗。

值得注意的是，遼寧大連市1宗陽性感染者屬於Omicron變種病毒株，該名感染者來自天津，與天津—河南安陽關聯疫情指示病例感染的病毒高度同源，即天津的Omicron疫情已外溢至河南及遼寧。



本土確診病例方面，河南76宗，其中安陽市43宗、許昌市28宗、鄭州市3宗、信陽市1宗、滑縣1宗；天津41宗，其中津南區40宗、河西區1宗；陝西6宗，均在西安市；廣東1宗，在深圳市。

本土無症狀感染者方面，天津5宗，均在津南區；遼寧2宗，均在大連市；廣東1宗，在深圳市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

天津在全市範圍開展全員核酸檢測。（中新社）

天津返大連大學生染Omicron

央視報道指，2宗天津返大連大學生核酸檢測結果陽性，兩人曾於3日至8日在天津津南區活動。經中國疾控中心確認，其中1宗陽性感染者屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），與天津—河南安陽關聯疫情指示病例感染的病毒高度同源。針對Omicron高傳染性的特點，大連市對所有的密接和次密接人員進行提級管控。

大連市鎖定重點區域、重點人員，實施分類管理。陽性感染者所在樓宇進行封控，同單元住戶及進出單元人員，全部轉運實施集中隔離；同樓宇其他單元住戶及進出樓宇人員，作為重點人群，實施居家隔離管控。感染者的密切接觸者所在樓宇同時進行封控，所在單元實施居家隔離管控。居家隔離人員足不出戶，相關社區提供上門服務。

深圳方面，據早前報道，繼昨日（12日）通報增加1宗本土確診後，同日再公布新發現1宗本土無症狀感染者。該患者為一名41歲女子，為龍崗區某超市員工，居住在羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村58棟，是早前另一個病例的妻子。

當局指，據初步判斷，新增病例與之前的病例屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。截至12日24時，深圳市累計報告14宗病例。