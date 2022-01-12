Omicron同時襲兩岸三地　抗疫模範生能戰勝疫情嗎？｜時事焦點

由確診及死亡數字來看，兩岸三地均堪稱「抗疫模範生」。不過自去年年底至今，兩岸三地同受Omicron侵襲，究竟這一波疫情有甚麼特點？在應對Omicron方面有何難處？本文將為大家一一剖析。



台灣桃園國際機場爆發新冠肺炎群組感染。（中央社）

香港台灣疫情源頭背景相似

從目前來看，香港及台灣的本輪疫情源頭涉及機組人員或機場工作人員，有一定的共通性。香港方面，疫情源頭為多名攜帶病毒的機組人員違規外出訪友、吃飯，造成多條傳播鏈流入社區。

而台灣方面，當地疫情主要圍繞桃源國際機場，當局指最早發病的是機場的清潔人員，其後手推車工作人員及防疫計程車司機等工作人員也染疫，傳播鏈流入社區。截至12日下午，桃源機場相關疫情累計42人確診，除1名防疫計程車司機的病毒序列不同，其餘41人暫列群聚。

天津在全市範圍開展全員核酸檢測。（中新社）

天津疫情源頭未明 已外溢河南

天津方面，當地的疫情源頭仍然沒有找到，當局指當地剛發現疫情的時候已經傳播了三代。截至12日下午2時，本輪疫情共報告陽性感染者137宗，其中本土確診病例76宗，本土無症狀感染者17宗，其他44宗初篩陽性感染者有待進一步核驗。

值得注意的是，河南安陽市早前發現的2宗本土個案均為Omicron，與天津津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。當局基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為去年年底從天津津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。這顯示天津的Omicron疫情已外溢河南。

Omicron的隱匿性及傳播力

Omicron的隱匿性及傳播力均受到世界各地廣泛關注。天津發現疫情的時候已經傳播了三代，天津市疾病預防控制中心副主任張穎解釋，如果按照過往情況，三代即代表病毒已經傳播了15-21天，這說明病毒在天津已經隱匿傳播了一段時間。（點擊閱讀相關文章）

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張穎又指，Omicron的隱匿性對當地溯源查找源頭確實帶來巨大困難，在當地發現的陽性感染者的症狀都非常輕，有的甚至沒有症狀。在進行排查的過程中，由於病毒的隱匿性、傳播快，所以一旦有漏掉的情況，密接者就會變成感染者，已經在社區裡面又開始一代或兩代的傳播。所以對於Omicron，無論是從溯源、流行病學調查，還是管控方面，都帶來了前所未有的巨大挑戰。

戴口罩空少逗留藥房5分鐘已播毒？

在香港方面，Omicron的傳播力也受到關注。國泰空少群組第一代患者、於居家隔離時違規外出的44歲空少，曾在一家藥房短暫逗留5分鐘購買洗頭水，期間他及藥房老闆都一直有戴口罩，不過其後藥房老闆一家四口相繼染疫，被空少傳染可能性大。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，雖然有可能透過紙幣等物品傳播病毒，但相信人與人傳播可能性較大。雖然空少有佩戴口罩，但Omicron病毒傳播性高，又指以往Delta病毒都有出現機場確診者遠距離傳播病毒的案例。（點擊閱讀相關文章）

1月11日，屯門檢測站排長龍（點圖放大）：

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由於Omicron的傳播力強，對於美國當地倡議戴N95口罩，政府專家袁國勇認為，本港暫時不用全民戴N95口罩，因社區個案宗數仍低，但建議市民可考慮戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力。（點擊閱讀相關文章）

天津台灣疫情預測樂觀

在疫情走勢預測方面，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮11日表示，樂觀估計到春節前，天津疫情整體上應該能夠平息，沒有新發的病人。而台灣方面，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日稱，桃源機場群聚相關連結愈來愈清楚，疫情看起來有收斂趨勢，有趨緩跡象。