央視推出新一輪反腐專題片　公安部原副部長孫力軍等多人出鏡懺悔

官媒央視將推出新的反腐紀錄片《零容忍》，公安部原副部長孫力軍，貴州省政協原主席王富玉，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇等出鏡懺悔。



據中共中央紀委國家監委網站周四（13日）消息，該專題片將於周六（15日）起上線，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總枱聯合攝製。

據介紹，該專題片展現了以國家主席習近平為核心的中共中央把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗，堅持自我革命，堅持全面從嚴治黨戰略方針，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，系統施治、標本兼治，不斷實現一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略目標，全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用充分發揮。

中共反腐專題紀錄片宣傳畫面。（中央紀委國家監委網站）

專題片共分五集，分別為《不負十四億》、《打虎拍蠅》、《懲前毖後》、《系統施治》、《永遠在路上》，共選取16個案例，採訪紀檢監察干部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人。

當中，公安部原副部長孫力軍懺悔說：「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者。」貴州省政協原主席王富玉說：「我瘋狂的貪慾登峰造極，但我不知道要錢為了什麼。」浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇則懺悔道：「在這麼重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已。」