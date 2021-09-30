散布政治謠言私藏涉密材料　公安部前副部長孫力軍被「雙開」

中國公安部原高官孫力軍落馬後，中央紀委國家監委對孫力軍進行立案審查調查。9月30日，中紀委通報，中國公安部原副部長孫力軍被雙開，指其製造散布政治謠言，私藏涉密材料。



中紀委通報指，「經查公安部原黨委委員、副部長孫力軍妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門；大搞特權，在抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。」

孫力軍稍早前赴湖北參加防疫抗疫工作。（湖北衛視截圖）

通報指出，孫力軍違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，大肆賣官鬻爵、安插親信、佈局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態；無視中央八項規定精神，生活腐化墮落，長期收受大量貴重物品，長期接受可能影響公正執行公務的宴請和高檔消費娛樂活動，長期安排私營企業主租用高檔寓所供其使用，長期沉溺於各種奢靡服務。批評其「毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受鉅額財物」。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中共中央批准，決定給予孫力軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

孫力軍曾任中國公安部一局二十六局局長、港澳台辦公室主任。公安部一局為中國國內安全保衛局，前身是公安部政治保衛局，對外加掛公安部港澳台事務辦公室、公安部警務保障企業管理辦公室等牌子，而二十六局則已合併其中。2018年3月，孫力軍升任公安部黨委委員、副部長，直至落馬。