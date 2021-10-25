公安部通報巡視整改進展　孫力軍再被點名批評

中國公安部原副部長孫力軍被雙開後，多次遭到官方點名批評。在10月22日，中共中央紀委國家監委網站公布了《中共公安部委員會關於十九屆中央第六輪巡視整改進展情況的通報》，孫力軍再次被點名。



通報稱，孫力軍等人問題性質惡劣，把徹底肅清孫力軍流毒影響作為巡視整改的重中之重，堅持「刀刃向內、刮骨療毒」。

同時，通報強調徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響，是作為後續巡視整改和公安隊伍教育整頓的重中之重。

在此前一天，10月21日，中國公安部召開直屬機關警示教育大會，稱要「以孫力軍等人嚴重違紀違法問題為鑑戒，開展警示教育，汲取深刻教訓，堅決徹底肅清孫力軍等人流毒影響。」

另外，在10月20日召開的中國公安部黨委（擴大）會議，亦強調要以孫力軍等人嚴重違紀違法問題為鑑戒，深刻汲取教訓。

中國公安部原副部長孫力軍此前赴湖北參加防疫抗疫工作。（湖北衛視截圖）

會議指出，孫力軍等人惡行累累，劣跡斑斑，背棄「兩個維護」，毫無「四個意識」。嚴肅查處孫力軍等人，是及時消除這一「毒瘤」和政治隱患。

會議稱，「要始終將肅清孫力軍等人流毒影響作為隊伍教育整頓的重中之重，深挖徹查參與孫力軍等人嚴重違紀違法問題的人和事，堅決肅清流毒影響。」

2020年4月19日，孫力軍因涉嫌嚴重違紀違法「落馬」，公安部在隨後的表態中稱一致擁護查處孫力軍，將肅清孫力軍流毒影響。