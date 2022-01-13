上海婦孕39周患流感被醫院下逐客令　奔波60公里轉院羊水二度污染

網民竇先生周二（11日）爆料，指自己懷孕39周的妻子日前因發熱而入上海國際和平婦幼保健院，並確診乙型流感。可是在整整一天半時間，院方兩次通知為竇妻準備剖宮產手術又取消後，才表示乙流屬於傳染病，讓他們轉到遠在60公里路程外的上海公共衛生臨床中心的隔離病房。面對突如其來的逐客令，竇先生產生了質疑；院方則堅稱不收流感孕婦，惟沒解釋既然不收治，為何不在報告出來第一時間通知家屬轉院。



竇先生表示，其妻李女士本月4日下午做完核酸檢測回家後突然發燒至38.3度，翌日早上，當查詢到核酸檢測結果為陰性後，遂趕緊到上海國際和平婦幼保健院求醫。當日午飯過後，一名醫生讓竇先生簽字說準備剖宮產，手術通知單上寫着因發燒而需要手術，「好像當時說了一句，發熱怕對胎兒有影響」。其後下午2時，李女士確診乙型流感。

簽完手術風險告知書後，竇先生和妻子一直等待手術，但始終沒有人來，他按鈴諮詢護士才得知手術被取消。一開始，他以為是感冒原因，可本月6日中午，他再被告知下午要安排手術。然而不到半小時，又有醫生過來表示乙流屬於傳染病，要求他們轉到上海公共衛生臨床中心。竇先生表示，兩院相隔60公里，其妻中午開始肚皮就一陣陣發緊，故提出能否先吃兩天藥，等感冒好了再手術，或者去其他醫院治好，再回來進行手術，惟均被拒絕。

醫師表示，因乙流屬二級傳染病，該院不具備隔離條件，如住院區或手術區發生傳染，他們擔不起這個責任，且上海市規定該情況須轉院，李女士隨時有分娩可能，出於安全考慮，不能再拖下去。對此，竇先生質疑道：「我們一天半時間花費近3000元，一個感冒都沒治好，現在卻要轉院？」

最後他們無奈轉院，李女士並在本月7日上午誕下一名男嬰，惟羊水二度污染，孩子在宮腔內缺氧。事後，竇先生愈想愈害怕，認為60公里路程中頻繁經過交通比較擁堵的路段，車又顛得厲害，如果妻子突然分娩，或者發生意外情況該怎麼辦？同時他通過網上得知，乙型流感屬於丙類傳染病，而《上海市傳染病管理條例》中並未找到對丙類傳染病的管控方法。

對此，上海國際和平婦幼保健院工作人員周三（12日）表示，醫院一律不接收患有流感的孕婦，但對於具體情況則表示不太清楚。同日，對於是否有上海國際和平婦幼保健院所講的相關政策規定，上海市市民熱線及衛健部門專席工作人員皆表示未予以確實。而竇先生表示，醫院事後曾稱可以退還部分費用，但他不在乎，只求一個合理的解釋。