西安孕婦流產醫護人員被免職　胡錫進：要防止被處理者成為替罪羊

早前西安一名孕婦因腹痛赴西安高新醫院求診，卻因核酸檢測問題被拒入院，在院外等候2小時後大出血流產，事件引發廣泛關注。事後高新醫院對相關責任人作出處理，總經理范郁被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職。

前《環球時報》總編輯胡錫進7日在微博發文批評當局的處理方法，稱「整改應該多調整事，少調整人。尤其是對一線履職出了紕漏的抗疫人員，更要以批評教育督促改進為主，輕易不能動用免職的極刑」。



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胡錫進表示，在孕婦流產事件上，顯然有防疫規定本身過於絕對的問題。門診部、醫務部的人員都是典型的一線抗疫人員，他們對這件事負有責任，但處分應該與日常醫療事故對應，不應針對抗疫形勢加重處罰。胡錫進說：「因為如果把當時的環境真正展開，我們看到那些醫護人員抗疫期間的整體表現，很可能產生的是另一種截然不同的感受」。

胡錫進又指，公眾的憤怒有很大一部分針對推行防疫規定的過於僵化，以及它缺少人性化的彈性，而那些基層醫護人員無法也不應為這個大的問題買單。

西安衛健委主任劉順智就事件向流產孕婦鞠躬道歉。（新華社）

胡錫進稱，中國的防疫體系建立了起來，總體效果顯著，但它不夠精細，成本較高。人們需要共同努力降低這個體系運轉的代價。動輒免職，這不公平，要防止被處理者成為「替罪羊」。

據早前報道，在6日舉行的西安疫情防控記者會上，西安衛健委主任劉順智就事件向流產孕婦鞠躬道歉，他指，「我代表市衛生健康委對這位患者深深地道歉，對疫情期間特殊人群就醫通道不順暢、工作要求落不到位表示深深地道歉。」

劉順智表示，西安衛健委下一步將通過此次事件，深刻反思，舉一反三，吸取教訓，立即整改，進一步做好市民的醫療服務保障工作，對定點醫院加強監督和業務指導，督促指導醫院優化就診流程，開通綠色通道，擴充診療範圍等，全力保障人民群眾疫情期間的就醫需要。