Omicron｜張文宏：情況朝有利方向發展　疫苗及藥物助渡過大流行

新冠肺炎疫情全球大流行，內地近日亦發現多宗感染Omicron變種病毒本土個案，防疫態勢嚴峻。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，只要維持強化疫苗接種與公共衞生防控的策略，最終將在最合適的時間節點，以極低新冠死亡率順利度過大流行期，逐步實現生活的正常化。



張文宏認為，疫苗和藥物將是未來渡過大流行，回歸正常生活的核心科技支撐。（新華社）

張文宏今日（13日）在微博發表文章指，近期國際上處於新冠肆虐的極高風險期，內地應對輸入性疫情的壓力巨大，上海市公共衞生臨床中心新冠病房的輸入性感染者數量，亦已超過歷史最高。與變種病毒Delta相比，Omicron具有更快、更隱蔽等傳播特點，「具備不容忽視的殺傷力。」

張文宏表示，當日與科研團隊討論近期疫苗加強針接種後，對Omicron保護性研究的進展，同時也為即將進行國產新一類口服抗新冠口服藥物的臨床研究準備。「疫苗和藥物將是未來我們渡過大流行，回歸正常生活的核心科技支撐，中國的科技力量和防疫部隊一樣，一直在為全球順利渡過這場大流行，讓我們的國民免於傳染病的恐懼而不懈努力。」

張文宏指，目前有跡象表明，情況在朝著有利於人類的方向發展。（資料圖片）

張文宏又引述世衞組織針對Omicron發表的科學總結指，Omicron在社區傳播的發病率非常高，對大多數醫療資源有限的國家是超負荷的和危險的，必須確保必要的衞生保健資源到位，以應對可能出現的需求激增。他又稱，接種新冠疫苗對Omicron的保護力出現了下降，但仍然可以維持對重症的保護作用。

張文宏最後指，目前有跡象表明，情況在朝著有利於人類的方向發展。中國此時最佳的策略是保持戰略定力與耐心，維持強化疫苗接種與公共衞生防控「兩手抓」的策略，以時間換空間，最終在最合適的時間節點，以極低新冠死亡率順利度過大流行期，逐步實現生活的正常化。