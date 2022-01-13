四川水電站透水事故7死2失蹤　親歷者：以為地震帶女兒跑上山避難

昨日（12日），四川甘孜州丹巴縣章谷鎮小金川河關州水電站廠房三號機組，因堵頭閥門爆裂發生透水事故，11人被困。截至今日（13日）下午3時半，救援隊已救出2人，7人確認遇難，尚有2人失聯。

有親歷者稱，起初以為是發生地震，之後才見到有洪水從水電站湧出，於是立即帶女兒跑上山坡暫避。



在關州水電站旁經營建材店的店主介紹，事發時他突然感到地面有震動，起初以為是地震，隨後就見到有水從水電站湧出，他於是帶10歲的女兒和一名店員往對面山坡上跑，電站旁邊商戶眾多，大家都紛紛都跑出店外，「水很大，像發洪水」。

店主表示，大水將水電站旁邊的熊貓大道淹沒，積水最深處有約一米深，其店內的建材都被水淹沒，損失慘重，洪水至傍晚6時才退去。

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事發於昨日下午2時許，四關州水電站3號機組在維修時，廠房引水管堵頭閥門爆裂，11名維修人員被困。

前線指揮部相關負責人介紹，被淹水電站機房共3層，長88.4米，寬49.7米，高14.6米，體積約64144立方米，河面海拔高程1849米，比廠房內輪機海拔高程1841米高8米，導致河水返滲；三號機尾水閘門受水流沖擊變形，難以合閘止水，廠房內積水難以排除。

前述負責人稱，此次救援主要難度集中在降低廠房水位，主要問題集中在河床水位高於廠房水位，且無法徹底關閉閘門，返滲情況嚴重。同時，事發後當地天氣寒冷且斷續降雪，被淹水電站機房負二層至負一層僅有約1米寬的樓梯，通道狹窄，為水下救援增加難度。

據介紹，救援小組採取「控制水流、搶築圍堰、修築平台、快速排水、精準探測、全面搜救」的方案，前期迅速抽排周邊積水。今日凌晨1時，被淹水電站周邊部分房屋和道路處積水已經消退。

今早7時半，救援小組用8台大型挖掘機開始水電站周邊圍堰作業，減少被淹廠房返滲進水，圍堰工作完成後立即採用大功率水泵在廠房內抽水，每小時抽水量約3000至5000立方米，水電站內部水位已降至負三層。同時，救援小組加深河道，一邊排水減低水位，一邊開展搜救作業；今日下午3時，搜救隊已進入負二層廠房內開展搜尋。