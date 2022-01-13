内地加大殘疾退役軍人就醫優待：優先就診取藥住院　可免除挂號費

内地近日再加大對殘疾退役軍人的就醫優待，包括提供優先就診、取藥、住院等便利，而在撫卹醫院和軍人醫院，則可以免除部分門診的挂號費用。



退役軍人事務部、財政部、人資部、國家衛健委、國家醫保局、中央軍委後勤保障部等6部門近日聯合印發《殘疾退役軍人醫療保障辦法》，提出要更好保障殘疾退役軍人合法權益。

2019年，國家退役軍人服務中心在北京掛牌成立，主要承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作。（環球時報）

辦法提到，要健全殘疾退役軍人「保險+救助+補助+優待」的醫療保障政策體系，對拓展優待範圍作出規定，包括殘疾退役軍人到醫療機構就醫時按規定享受優先掛號、取藥、繳費、檢查、住院服務；在優撫醫院享受優惠體檢和優先就診、檢查、住院等服務，並免除普通門診掛號費；在軍隊醫療機構就醫，與同職級現役軍人享受同等水平優先優待，並免除門急診掛號費。

辦法規定也明確資金投入，除要求各級財政部門按規定落實經費保障，強調省級財政要切實負起責任，減輕基層壓力；中央財政按規定對優撫對象醫療保障經費給予適當補助。

此外，為減輕殘疾退役軍人醫療費用墊付壓力，辦法也明確殘疾退役軍人參加基本醫療保險、享受醫療補助、舊傷復發解決醫療費用等工作程序，要求各地推動醫療費用「一站式」費用結算，進一步提高服務質效。

據了解，2022年將以出台《退役軍人安置條例》，構建新時代退役軍人移交安置政策制度體系為重點，推動移交安置工作的高質量發展。內地也推出多個法規優待退役軍人子女並鼓勵退役軍人創業，給予退役軍人和其家庭更妥善全面的照顧。