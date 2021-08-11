禁賽4年無緣東京奧運　孫楊直播流淚談退役：一直沒有停止訓練

中國游泳奧運冠軍孫楊最終被國際體育仲裁法庭（CAS）判決禁賽4年3個月。央視名嘴劉建宏在8月8日連線孫楊並首次談到退役，孫楊在直播間一度流淚。



8月8日，在連線中，孫楊表示自己一直沒有停止訓練，哪怕是無緣奧運會，每天也會遊四五千米，一周會去健身房三四次。

劉建宏問問及孫楊巴黎奧運會能否復出，孫楊則稱一切「順其自然」。孫楊說道，「從我自己來說，從我家裏人來說，這是很難選擇的。我能走到今天，絕非偶然，是我多年努力的回報」。

「巴黎奧運會對我來說是困難與機遇並在，有困難才有動力，做好自己該做的，順其自然吧。」他表示。

當劉建宏提問到退役計劃時，孫楊開始用紙巾擦淚，哽咽表示，「其實從去年就有了這個想法，不管是什麼時間離開泳池，都會有這麼一天。」

他稱，希望自己能夠把游泳推廣做起來，成立游泳學校，培養更多孩子……希望未來能夠讓中國游泳後繼有人，讓更多優秀的人才在賽場上為中國隊爭光添彩。

據美國《紐約時報》6月22日報道，國際體育仲裁法庭當天宣佈將孫楊的8年禁賽期減為4年3個月。

報道指出，此舉意味着孫楊將無法參加東京奧運會，但有可能參加計劃在2024年舉辦的巴黎奧運會。

據了解，孫楊2018年9月在接受一次賽外興奮劑檢查時因質疑檢查人員出示的資質證明，用錘子將尿檢和血液樣本砸碎，導致該次檢查未能完成。

2020年2月28日，CAS宣判孫楊被禁賽八年。同年12月，世界反興奮劑機構（WADA）撤銷CAS的禁賽裁決。

此後2021年5月25日，楊案重審聽證會以不公開的方式舉行。