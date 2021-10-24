港識深事｜深圳供電局建儲能系統　新能源汽車退役電池轉廢為能

新能源汽車的動力電池（蓄電池）使用壽命平均只有3至6年，若更換後的電池處置不當，除了為社會帶來環境和安全隱患，也會造成資源浪費。

由南方電網深圳供電局牽頭的國家重點研發計劃課題「退役電池梯次利用系統示範應用和梯次利用動力電池再退役標準研究」，近日通過工信部產業促進中心組織的技術驗收，獲專家組給予「優秀」評價，為電池處置問題提供解決方案。



據介紹，新能源汽車的蓄電池退役後，一般仍有70%至80%的剩餘容量，可降級用於儲能、備電等場景，實現餘能最大化利用。電池梯次利用，即是對新能源汽車退役的蓄電池進行必要的檢驗檢測、分類、拆分、電池修復或重組為梯次產品，使其可應用至其他領域的過程。

不過，蓄電池在梯次利用過程中如何用、採用什麼商業模式、安全和可靠性如何保證等，仍是業界難題。為此，深圳供電局承擔國家重點研發計劃課題，分示範項目、管理平台、技術標準三部分進行研究、實踐。

位於江蘇南通的城市電網集中式退役動力電池梯次利用儲能示範工程項目。（深圳供電局）

在江蘇南通中天科技產業園，有18台集裝箱式的儲能站，猶如巨型「尿袋」（隨身行動電源）般接入園區變壓器，為產業園提供一定電能，節省用能成本。這是深圳供電局城市電網集中式儲能系統示範項目，當中利用的「舊電池」總容量達26700千瓦時，以一輛電動客車搭載320千瓦時的電池計算，相當於實現83輛電動大巴車退役電池的再利用，具有節能環保的特點。

值得一提的是，該項目由深圳供電局以眾籌模式和中天科技公司合作建設，探索了眾籌模式在推動動力電池梯次利用方面的可行性，為儲能商業化推廣和蓄電池梯次利用路線提供參考。

位於廣東惠州的大工業園區配套退役動力電池梯次利用儲能示範工程項目。（深圳供電局）

此外，深圳供電局還建設分佈式、工業園區配套等應用場景下的退役電池梯次利用儲能系統，掌握從退役電池選擇、分選到儲能系統的熱管理設計、安全運行控制全過程核心技術，積累工程設計和建設經驗，為國家有關機構決策提供數據支撐，助力蓄電池梯次利用的推廣。

該局牽頭開發的「退役動力電池儲能系統能量管理平台」，可對儲能站進行數據採集、運行監視、告警提醒，輔助運行人員時刻掌握儲能站的狀態。目前，該平台已接入14個儲能項目，相當於是由316輛電動大巴車退役電池建設而成的梯次利用儲能系統。同時，該局牽頭主編行業標準「電力儲能用鋰離子梯次利用動力電池再退役技術條件」，對梯次利用蓄電池再退役的技術條件和測試方法作出相關規定和說明，該標準已由國家能源局於今年4月26日正式發布。