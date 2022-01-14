北京冬奧｜造謠美代表團抵京市民錯時出行　兩男子被警方刑拘

北京冬奧臨近之際，兩男子近日因造謠美國代表團抵京市民錯時出行，被北京警方採取刑事強制措施。



據北京市公安局官方微信公眾號周五（14日）通報，周三（12日），北京冬奧組委官方微博針對網傳「1月14日美國代表隊370人陸續抵達首都機場T3，請市民錯時出行」的不實訊息進行了闢謠。

通報指，北京警方同步開展謠言查處工作，將編造並散播不實訊息的違法人員齊某（男，27歲）和曹某某（男，44歲）查獲。目前，石景山公安分局已依法對二人採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

之前，網傳「1月14日周五美國代表隊370人陸續抵達首都機場T3，請市民錯時出行」，引發關注。北京冬奧組委官方微博周三發布消息指，上述為不實訊息，北京冬奧會、冬殘奧會期間所有境外來華的參賽運動員和其他相關人員，將執行嚴格的閉環管理措施，與社會面完全隔離，運動員抵離不會影響主辦城市群眾乘坐航班正常出行。請廣大網友不信謠、不傳謠。

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值得注意的是，中國上月底開始的多點爆發疫情令北京冬奧防疫情況受到關注。在周二（11日）北京冬奧總體籌辦進展主題線上發布會上，有記者提問，北京冬奧防疫政策會否因應新一波Omicron疫情作出調整。

北京冬奧疫情防控辦公室副主任黃春回答說，中國一直在關注奧密克戎變化的形式，本月4日啟動的閉環管理總體運行的「非常順利」，總體情況還是可控。除非閉環和賽區出現大規模的聚集性疫情，中國並不計劃調整現有的防疫政策。但他強調：「我們保有相關的空間，也會根據我們疫情變化的形式來進行調整。」至於北京會否在賽事期間封城，黃春指出，根據目前的疫情形勢，目前沒有相關計劃。