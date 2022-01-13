網傳港檢測承辦商在內地丟失樣本　金域醫學：對造謠者保留追究權

河南許昌公安局通報，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司區域負責人張某東違反傳染病防治法規定，已於1月10日被禹州市公安局以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。

金域醫學昨（12日）晚在微博發聲明稱，網上出現「主動傳播病毒」、「丟失樣本」、「偽造數據」、「瞞報數據」等傳言，惟經公司調查證實並不存在上述情況。



金域醫學在聲明中稱，經初步調查，2022年1月2日，鄭州金域接到禹州市衛健部門通知要求參與禹州市疫情防控工作後，派出張某東等名當地區域人員立刻前往。抵達禹州後，1月2日至9日間，6人主要在當地衛健部門安排下，在各個鄉鎮支援現場工作，包括系統軟件的培訓指導及問題處理、標本運輸車調度、耗材運輸和發放、協助建立檢測流程等。

金域醫學稱，將繼續配合警方調查，並及時向公眾公布調查結果。對於惡意造謠傳謠者，公司將保留依法追究其法律責任的權利。

金域醫學在聲明中稱，網上出現「主動傳播病毒」、「丟失樣本」、「偽造數據」、「瞞報數據」等傳言。經公司調查，證實並不存在上述情況。（微博＠金域醫學官方微博）

據此前警方通報稱，經公安機關調查，張某東違反傳染病防治法的規定，實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為。通報未有說明具體情況，但有網民透露，鄭州金域涉嫌在當地的新冠肺炎檢測中丟失樣本，卻偽造檢測結果。

鄭州金域臨床檢驗中心有限公司是金域醫學集團的第五家子公司，是河南省衛生廳批准的首家具有醫療機構執業許可證的第三方檢驗機構，在河南省內擁有37個服務網點，覆蓋河南省省18個地市所有縣區。

值得一提的是，金域醫學是香港社區檢測中心的服務承辦商之一，公司名為「金域檢驗（香港）有限公司」，實際負責沙田瀝源社區會堂、坑口社區會堂、香港國際機場地面運輸候車室共三地的社區檢測中心。