新冠肺炎｜內地昨增143宗本土病例　其中河南98、天津34

據國家衛健委通報，內地昨日（13日）報告新增201宗新冠肺炎確診病例，而本土病例達143宗，其中河南佔最多達98宗，其次為天津34宗。



新增本土病例中，包括河南98宗，其中安陽69宗、許昌25宗、鄭州4宗；天津34宗，其中津南區28宗、西青區3宗、河西區2宗、紅橋區1宗；陝西8宗，均在西安市；上海2宗，其中普陀區1宗、寶山區1宗；廣東1宗，在中山市。含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在天津）。另有58宗境外輸入病例，包括上海30宗，廣東9宗，廣西4宗，天津3宗，遼寧3宗，浙江3宗，福建3宗，四川2宗，北京1宗，含8宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江3宗，天津1宗，遼寧1宗，廣東1宗，廣西1宗，四川1宗）。昨日無新增死亡病例，新增9宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

當中在天津，截至昨日累計報告290宗確診病例，145宗出院病例，3宗死亡病例，142宗在院。境外輸入方面累計報告499宗確診病例，411宗出院病例，88宗在院。而在河南，累計報告2321宗確診病例（2182宗本土、139宗境外輸入），現有690宗住院（677宗本土、13宗境外輸入）。

為阻擊Omicron，天津開啟全員核酸檢測。圖為1月9日，濱海高新區的一處核酸檢測點。（新華社）

內地現有1198宗境外輸入確診病例，包括2宗重症病例，現有13宗疑似病例。累計11949宗確診病例，累計10751宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有3431宗確診病例，包括11宗重症病例，累計96513宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告104580宗確診病例，現有13宗疑似病例。累計追蹤到1469816名密切接觸者，尚有48806名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增42宗無症狀感染者，包括38宗境外輸入，4宗本土（上海3宗，其中普陀區2宗、靜安區1宗；天津1宗，在西青區）；當日9宗轉為確診病例，包括8宗境外輸入；當日11宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有748宗無症狀感染者在醫學觀察，包括693宗境外輸入。

另一方面，上海市文化和旅遊局今日（14日）發出通知，指各旅行社及在線旅遊企業即日起暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，待當地全部為低風險地區後，可恢復經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，惟不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不得組織中高風險地區遊客外出旅遊。同時，根據文化和旅遊部要求至2022年3月15日，暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）的跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。