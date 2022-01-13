新冠肺炎｜廣東中山現一宗陽性　坦洲鎮實施道路管控「只進不出」

1月13日，廣東中山一位患者在就診時核酸檢測呈現陽性。由於該患者在廣東中山坦洲鎮居住和上班，坦洲鎮政府則立即發布消息，將立刻對進出坦洲鎮的所有道路實施全面管控，原則上只進不出。而鄰近的珠海市香洲區也開始對部分轄區的居民開啟全員核酸檢測。



據了解，該患者是一名24歲的女性，1月12日到坦洲醫院發熱門診就診，1月13日淩晨核酸檢測為陽性。目前已轉送至定點醫療機構隔離治療，相關接觸人員正在排查中，其居住、工作場所已實施管控，個案活動過的重點場所已實施消毒。

中山市坦洲鎮政府緊急在網站發布公告。（微博＠中國新聞網）

中山市坦洲鎮政府網站發布消息指出，自1月13日即時起，對進出坦洲鎮的所有道路實施全面管控。管控期間，人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對不服從管控管理的人員，將根據疫情防控相關法律、法規規定，依法從嚴查處。

此外、坦洲鎮政府也指出將嚴格管理轄區居民實行自我健康監測、暫停聚集性活動和嚴控重點場所。鎮轄區內所有餐飲單位暫停堂食，所有密閉半密閉通風不良場所暫停開放；各類藥店暫停銷售退熱、抗生素、抗病毒、咳嗽感冒類藥品，發現購藥人有發熱等可疑症狀的，第一時間報告。

據了解，坦洲鎮鄰近珠海，有許多坦洲鎮的居民在珠海上班的。珠海市香洲區也緊急對轄區的居民開啟全員核酸檢測。

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（12日）內地新增本土確診病例124宗，新增本土無症狀感染者9宗。本土確診病例方面，河南76宗，其中安陽市43宗、許昌市28宗、鄭州市3宗、信陽市1宗、滑縣1宗；天津41宗，其中津南區40宗、河西區1宗；陝西6宗，均在西安市；廣東1宗，在深圳市。