央視專題片揭孫力軍政治團伙案情　稱到公安部後「闖紅燈很正常」

央視昨晚（15日）播出反腐電視專題片《零容忍》第一集〈不負十四億〉，詳細披露了公安部原黨委委員、副部長孫力軍政治團伙案，點名了王立科、龔道安、鄧恢林、劉新雲、傅政華等政法高官。

片中揭露孫力軍海鮮盒藏錢收受9000萬（人民幣，下同）賄賂等案件細節，孫更在鏡頭前披露心路歷程，稱自己以前從不闖紅燈，但到了公安部後覺得「闖紅燈很正常」。



孫力軍出生於1969年1月，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位，公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。2020年4月19日，官方公布孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

2021年9月，孫力軍被開除黨籍和公職，處分通報指其「背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲」。

孫力軍2020年赴湖北參加防疫抗疫工作畫面。（湖北衛視截圖）

緊隨孫力軍之後，中共政法領域多名省部級官員先後被查處，包括曾任中國公安部技術偵察局局長，上海市副市長、市公安局局長的龔道安，曾任中共中央政法委辦公室主任，重慶市副市長、市公安局局長的鄧恢林，曾任遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳長，江蘇省委常委、政法委書記的王立科，曾任中國公安部網絡安全保衛局局長，山西省副省長、省公安廳廳長的劉新雲。

據專題片介紹，孫力軍等人通過為他人在職務晉升、企業經營、工程承攬等事項上提供幫助，收受鉅額財物，其中孫力軍、王立科收受財物達數億元，其他人也有幾千萬到1億多元。

專題片稱，王立科就是其中的典型，甚至長期為黑惡勢力充當「保護傘」。王立科說，他和孫力軍認識應該是2008年的下半年，孫力軍到遼寧省公安廳考察。在王立科眼中，孫力軍崗位重要、上升空間很大，於是借各種機會拉近關係。2011年，他在孫力軍到遼寧出差期間，首次送上一張存有100萬元的銀行卡，孫力軍毫不推辭就收下了，也意味着接納了王立科。此後，王立科多次專程到北京等地「看望」孫力軍，送上銀行卡、美元、公司股份。

孫力軍稱進入公安部前從未闖過紅燈，到公安部後覺得「闖紅燈很正常」。（央視截圖）

孫力軍說，王立科每年大概四五次來北京，每次都給他30萬美金，放在一個小的海鮮盒裏面。「他每次來就說，我給你送點「小海鮮」，我就知道怎麼回事兒了。」

專題片介紹，王立科歷年送給孫力軍的「小海鮮」，到案發時累計折合9000多萬元，而孫力軍也沒有讓他失望。孫力軍說，王立科去江蘇當副省長、公安廳長，後來又當了江蘇省委常委、政法委書記，這一路他都提供了幫助。

在對權力和金錢的認識上，孫力軍和王立科本質上高度契合，都認為權能生錢、錢又能生權，二者循環轉化。2008年，孫力軍調到北京工作後，利用職權和影響力為多名不法商人做生意提供幫助，不法商人則為他送上鉅額賄賂。專案組最終查獲的孫力軍贓款贓物，包括鉅額現金、名貴手錶、金銀珠寶、年份茅台、高檔手機、名貴普洱茶等各種財物。

孫力軍涉案贓款贓物。（合成圖／央視截圖）

孫力軍說：「我的權力變得更大了，犯了更嚴重的罪過。舉個例子吧，我從來沒有過闖紅燈的歷史，到了公安部之後，我認為闖紅燈是很正常的。很小的一個例子，但這就是在思想上放鬆了自己、在心理上扭曲了自己、在行為上放縱了自己。」

專題片指，在孫力軍的價值觀裏，攫取更大的政治權力和獲取更大的經濟利益，是密不可分的一體兩面。2010年，在全國地市公安局長培訓班上，湖北省咸寧市公安局局長龔道安進入了孫力軍的視野。他感到龔道安業務能力出眾，於是主動拉攏示好，通過積極推薦運作，使得龔道安被提任為中國公安部技偵局副局長，之後又陸續提任技偵局局長、上海市公安局局長、上海市副市長。

專題片介紹，孫力軍從受賄所得中拿出大筆資金，為龔道安解決孩子住房、安排親屬工作等各方面問題，還給龔道安下屬團隊發「獎金」，促使龔道安不遺餘力地為他效命。龔道安不僅自己為孫力軍效命，還幫孫力軍經營充實「小圈子」，向孫力軍推薦時任湖北省宜昌市公安局局長鄧恢林。孫力軍幫助鄧恢林先後提任中共中央政法委辦公室主任、重慶市公安局局長、重慶市副市長。

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專題片提到，孫力軍政治團伙案是中共十八大後，嚴重違反中共政治紀律的典型。目前，對孫力軍政治團伙案的調查還在進行中，中共中央已決定對司法部原部長傅政華等人立案審查調查。

專題片中，孫力軍反思道：「我一直在反思，我為什麼犯了這麼多錯、走了這麼遠？通報內容是準確的，我的問題主要出在我丟失了理想信念。你是做公安的，是公平和正義的維護者，沒想到自己成了一個法治建設或者是公平正義的破壞者。」

日前，孫力軍已被檢察院提起公訴。2022年1月13日，最高人民檢察院發布消息：公安部原黨委委員、副部長孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍械案，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查、偵查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍械管理規定，非法持有槍械，情節嚴重，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。