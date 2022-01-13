非法持有槍械　公安部原副部長孫力軍被提起公訴

官媒新華社1月13日消息，近日，中國公安部原黨委委員、副部長孫力軍，因涉嫌受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪，被長春市檢察院提起公訴。



檢察機關起訴指控，孫力軍利用職務便利，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支管理規定，非法持有槍械，情節嚴重。

孫力軍2020年赴湖北參加防疫抗疫工作畫面。（湖北衛視截圖）

孫力軍出生於1969年1月，山東青島人，1988年9月參加工作，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業。

官方資料顯示，孫力軍曾任公安部一局二十六局局長、港澳台辦公室主任。公安部一局為中國安全保衛局，前身是公安部政治保衛局，對外加掛公安部港澳台事務辦公室、公安部警務保障企業管理辦公室等牌子，而二十六局則已合併其中。

2018年3月，孫力軍升任公安部黨委委員、副部長。2020年4月19日，中紀委發文通報孫力軍落馬。同年9月30日，中紀委通報，孫力軍被雙開，指其製造散布政治謠言，私藏涉密材料。

通報指，公安部原黨委委員、副部長孫力軍妄議中共中央大政方針，製造散布政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門；大搞特權，在抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。