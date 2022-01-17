Twitter瘋傳「印度數學算式快過中國」影片　來源竟是內地營銷號

日前，Twitter、TikTok等海外社交平台廣泛流傳一系列「中印數學PK」影片，片中兩名小學生在黑板上分別以「中國方法」和「印度方法」解答算式，而「中國方法」速度上明顯比不過「印度方法」。

內媒《澎湃新聞》追查影片來源，發現皆來自「小薛老師課堂」、「陳老師育兒教育」等內地自媒體帳號、營銷號，又指影片中的「印度方法」其實是當地一種運算技巧，印度基礎教育所教的算式與中國並無不同。



網傳影片中，兩個小學生在黑板上解同一道乘法算術題。右邊的孩子運用了一種類似「心算」的方法，很快解出了答案。左邊的孩子使用的是乘法豎式，計算速度相對較慢。左右兩側孩子們的頭頂上方分別被打上了「中國」和「印度」的標籤。

有網民留言稱，右邊孩子使用的解題方法來自印度「吠陀數學」（vedic mathametics），這種計算方法「更快更高級」。也有自稱來自印度的網民指稱該影片是「欺詐」，因為印度學生在學校學的也是乘法豎式，即片中標註的「中國方法」。

《澎湃新聞》透過影片截圖檢索發現，該片在微信視頻號、抖音、新浪小視頻等多個短影片平台中出現，發布人是抖音帳號「陳老師育兒教育」，發布時間為2021年5月3日。另外，「小薛老師課堂」帳號發布的《中國VS印度速算，你覺得哪種好》，也展示了兩者的算法差異。

報道引述印度數學家達尼埃爾曾指出，「吠陀數學」中的16種方法，本質上就是一些運算技巧（tricks），並不神秘，他們背後都有明白的數學邏輯，且部分技巧確實能夠幫助加快解題速度，但是，如果學生無法理解這些邏輯而盲目運用技巧，解題就成了單純的背誦或記憶練習。

報道指，這些技巧也僅能適用於部分特殊場景，對於解題者而言，他們需要將不同場景所需的技巧分別記憶，這反而增加了解題的復雜性，而傳統的解題法思路上更簡潔。此外，計算器和計算機的發明也使得人們對快速運算的執著顯得不再那麼有必要。

報道續指，網傳影片中的算術「106×108」，是按照吠陀數學歸納，一切100至110以內的三位數乘法均可列作（100+個位數之和）×100+（個位數乘積），而這就是所謂「速算」技巧的內在邏輯。不過，目前在印度的基礎教育階段，豎式仍是印度兒童學習多位數乘法的主流方法，印度國家教育研究和培訓委員會負責制定的NCERT系列數學教科書第5級第13章講授了豎式在多位數乘法中的應用。