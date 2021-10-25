台灣數學補習名師張旭Pornhub教微積分　年賺逾200萬港元

台灣知名數學補習名師張旭，在成人色情網站Pornhub上載自己的教學影片，吸引不少網民關注。截至目前，張旭已上載226段影片，內容主要是教授微積分，影片總觀看數高達170萬次，訂閱數已超過6000人。



美國《MEL Magazine》報道，張旭提到，將教學影片上傳至Pornhub的想法，主要是會有「很多人」在該平台觀看影片。他介紹，自己曾在其他成人色情網站上截教學影片，但該些網站都知道哪一類型的影片是成人『感興趣』，並拒絕他上載教數學的影片。張旭又稱，可能大家對他的影片內容不感興趣，但至少會讓更多人知道有一個數學老師在成人色情網站教微積分。

據介紹，張旭在Pornhub的帳號為「changhsumath666」，簡介寫上「Pornhub 最大華人微積分教學頻道，真的吖」。他今年通過Pornhub認證，成為官方認證的教育頻道，目前有超過170萬的點閱，付費課程更令他獲得每年750萬元（新台幣，折合約212萬港元）的報酬。