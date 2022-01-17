有片｜中國首款無針疫苗接種機械人亮相　網民：都係鍾意護士打針

1月17日，同濟大學研發的中國國內首款自主智慧無針疫苗注射機器人首次亮相，據了解，這款機器人可以自動找到人肩膀上疫苗注射的位置，採用無針注射的方式，自主完成疫苗注射。



從《青年報》公布的影片可以看到，這款機器人會先拿起一個裝有藥劑的小瓶，並使用攝像頭感測器識別被接種者的身體，再旋轉機械臂的調整位置，找到最適合的接種部位，透過瞬間壓力而非針頭，完成疫苗注射。全程不需要人從旁協助，可以自主化完成接種流程。

內媒《第一財經日報》 指出，無針頭疫苗注射在一些國家已開始應用，利用壓力源產生的瞬間壓力，推動藥劑經過極細的噴嘴，形成射流，高速穿過皮膚直接進入到治療部位。去年9月印度批准了一款DNA疫苗ZyCoV-D，通過此種無針裝置給藥。

報道稱，此類疫苗注射機器人在全球剛興起。去年11月，加拿大公司Cobionix稱製出全球首款能自主注射疫苗的機器人，能以自主、無痛且無針的方式完成疫苗注射。

而中國首款無針接種機械人研發者是同濟大學電子與信息工程學院副教授齊鵬所帶領的團隊。齊鵬表示，這款機器人有很多優勢，它可以透過人工智能算法找到注射肩膀的位置，整個疫苗注射過程通過機械臂完成，同時使用無針注射消除大家對有針注射的恐慌。

他提到，希望可以藉此提高疫苗注射的效率，未來將可以使用到大型\的醫院之中。也可以推廣到社區中使用，更也可以用於疫苗接種車。

但對於如此先進的機器人，許多內地網民表示恐懼，認為還是更人工注射更安全。有不少內地網民指出，打針時比起無痛「更需要護士姊姊的安慰」「還是更喜歡護士小姐」，也有網民擔心機器突然故障的問題，認為由人來打針比較能應付突發狀況。但亦有網民認為這是對於怕針頭人士的福音。