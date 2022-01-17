學生「畀負評」遭培訓機構起訴　被判侵犯名譽權需道歉賠償

是「負評」還是「誹謗」？北京一名研究生張銘（化名）因在問答網站「知乎」留言區發表對「文科考研網」（又稱文考網）的評價，與另一名網民「馬倩」一同被該培訓網站起訴至法院，一審被判侵犯名譽權，需道歉並賠償。



據澎湃新聞報道，張銘2020年2月購買了「文科考研網」的課程，但上完課後他認為課程質素一般。張銘稱，「我當時感覺內容非常簡單，教我們寫個人陳述比較有用，其他的內容對我來說用處不大。」同時，他多次看到，文考網的工作人員把給負面評價考生的微信帳號和聊天內容，在微信群組等地方公布，如同「網暴」。

同年4月7日，張銘在知乎瀏覽時看到「文考網怎麼樣」話題，他匿名評論「為什麼要匿名？因為文考虎視眈眈在微信上拉架，誰敢實名誰必定被網暴」等語。2021年9月，張銘收到來賓市興賓區法院的傳票和起訴狀。

法院審理認為，張銘上述言論中「虎視眈眈」、「網暴」用詞是侮辱或誹謗原告，構成名譽權侵權。「馬倩」也因評價文考網言論中「爛、白給都不要、噁心」等用詞，構成名譽權侵權。法院一審判決被告張銘和「馬倩」在知乎網顯著位置持續登載致歉聲明24小時，向原告賠禮道歉，消除影響；分別向文考網賠償經濟損失2500元；分別賠償原告為制止侵權行為的開支772.5元。

廣西來賓市興賓區法院1月14日表示，目前原告文考網和被告張銘、「馬倩」三方都提交了上訴書，待整理好相關材料後，將郵寄給前述三方。張銘轉述興賓區人民法院此案書記員的說法稱，原告要求兩被告分別賠付經濟損失5萬元，因不滿最終的賠償金額，提出上訴。