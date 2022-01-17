內地人口增量連跌去年僅48萬　專家：今年或提前迎來「零增長」

國新辦今天（17日）舉行新聞發布會，介紹2021年國民經濟運行情況。據國家統計局，2021年末全國人口14億1260萬人，比上年末僅增加48萬人。

有內地專家表示，2021年內地人口增量僅48萬人，這意味著2022年或許迎來總人口的「零增長」。



根據此前數據，最近數年內地人口增長幾乎呈現斷崖式下跌。在2016年，內地人口較上一年增長906萬。隨後的2017年，這一數字下降到779萬。2018年，內地人口增長為530萬，2019年為467萬。至2020年，內地人口增長僅為204萬，2021年進一步下跌到48萬。

據《21世紀經濟報道》報道，從人口自然增長率來看，內地已經逼近人口「零增長」。2021年全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52%；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18%；人口自然增長率為0.34%。

山東社會科學院人口與社會發展研究院院長崔樹義表示，2021年內地人口增量僅48萬人，這意味著2022年或許就將迎來總人口的「零增長」。他解釋：「這比之前人口學界的預測要提前好幾年。而且我們目前尚看不到分省的數據，但我預計有不少省份在2021年已經出現人口零增長甚至負增長。」

最近數年內地人口增長出現斷崖式下跌，崔樹義解釋，其中一個關鍵原因是育齡婦女人數大幅度減少，每年減少大概300多萬左右。另一個直接因素是此前內地二孩政策的「紅利」消失，有生育意願的人群的生育潛能已經釋放。加上現在初婚年齡不斷推遲，生育年齡也不斷延後，內地的總人口增量在不斷下跌。

崔樹義又認為，內地已經出台不少刺激生育的政策，但在宣傳教育方面還沒有完全跟上。另外，更重要的是要從社會經濟政策方面做進一步調整，切實減輕生育給個體帶來的壓力。