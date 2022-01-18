人事變動｜曾是上海最年輕副市長　湯志平升任山西副省長

中共地方人事再有調整。據官方最新任命，山西省政府黨組成員湯志平升任山西省副省長。湯志平曾是上海最年輕副市長。



據《山西日報》消息，1月15日，山西省第十三屆人民代表大會常務委員會會議通過，決定任命湯志平為山西省人民政府副省長。免去王一新的山西省人民政府副省長職務。

2019年9月湯志平出任上海市副市長，據內媒報道，當時他是上海市最年輕的副市長。2021年12月，湯志平任山西省人民政府黨組成員，直至此次履新。

公開履歷顯示，湯志平，1965年11月出生，籍貫上海，湯志平長期在上海工作，曾任上海市徐彙區政府副區長，上海市發展改革委副主任、市物價局局長，上海市城鄉建設和交通委員會主任，上海市黃浦區委書記，上海市委副秘書長、市政府秘書長、市政府辦公廳主任、黨組書記、市孫宋文管委主任等職務。

王一新則已於2021年12月下旬出任黑龍江省人民政府副省長。

公開資料顯示，王一新，1965年12月生，湖北英山人。歷任中國海洋石油總公司辦公廳副主任、主任；海南省人民政府副秘書長、研究室主任，海南省農墾總局局長、黨委副書記、書記等職。2013年1月調任山西省人民政府副省長。2017年1月15日起，王一新兼任山西省國資委黨委書記。