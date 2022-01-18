大學輔導員酒醉性侵女生：曾多次騷擾事後轉帳500元「買避孕藥」

有內地網民日前爆料稱，成都中醫藥大學輔導員董思佳灌醉強姦了一名21歲女學生，事後還給她500元（人民幣．下同）買避孕藥。事件發酵後，成都中醫藥大學周一（17日）宣布開除董男，並啟動黨紀處分程序。



自稱是受害女生同學的網民稱，受害女生2018年入讀成都中醫藥大學臨床醫學院，董男擔任其輔導員。董男自該女生入學以來，經常以老師的名義與她聊天，而且內容也愈來愈露骨，從最初的性暗示到後來直接向她索要裸照，甚至向她發送自己的不雅影片和圖片。

董思佳的騷擾照片和文字不堪入目：

由於害怕惹惱輔導員給自己日後大學生活帶來更多麻煩，該女生選擇了默默忍受，致使自己患上抑鬱，多次自殺。本月初，董男稱心情不好，晚上藉機到該女生住處喝酒聊天。當晚，董男曾多次藉故靠近她並試圖摟抱，都被拒絕。

該女生之後因醉酒失去意識遭性侵。翌朝，女生選擇報警，董某擔心自己的工作前途，仍多次騷擾女生。網民曝光了多張聊天截圖，事發後董男承認自己「無套內射」，還表示「確實我不對，真的抱歉，請你原諒」。當女學生告訴董男「這算強姦知道嗎」，董男稱：「抱歉確實心裏太亂了，給你帶來了傷害」，並向她轉賬500元，讓她買避孕藥。

成都中醫藥大學官方微博17日發布情況通報：1月16日，關注到網上有涉及該校教師董某某相關輿情，第一時間與發帖人取得聯繫，受理了實名舉報。學校高度重視，立即成立工作專班，連夜調查。經核實，決定給予董某某開除處分；同時啟動黨紀處分程序。目前，成都警方正調查此事。