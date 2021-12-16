成都小區偷建停屍間嚇煞居民　社區：已棄用，將改建為文體場所

近日，四川成都高新區大源小區有居民表示，該小區本來用於招待紅白喜事的「群宴中心」，如今正被改造成「殯儀館」、「停屍房」，附近居民都非常害怕地稱「一想起就毛骨悚然」。



小區居民表示，這一帶有幾萬「農轉非」（農村戶口轉非農戶口）人員，以前群宴廣場是提供大家辦紅白喜事，比如老人做壽、孩子滿月、老人過世等。由於都是鄉親，即便有過世老人的屍體在此停放一兩天，以方便親人孝順他們，大家也都能理解。

然而一兩個月前，他們發現這塊地方被悄悄遮起來改造。居民們以為是修建綠地公園，沒想到上週該處「重見天日」以後，他們路過上廁所，才發現居然被裝修成了類似「殯儀館」和「停屍房」的地方。

該小區不少居民對此非常憤怒，質問：「房間被裝修成萬壽廳、懷恩廳、福園廳，上面掛了花圈，裏面還有磕頭的墊子，這不是『殯儀館』是甚麼？」。

小區急拆設施標誌 居民擔心「捲土重來」

據悉，該建築周圍都是居民小區，建築一共有兩層，居民口中的「停屍房」區域在一樓，現場有四個房間和一部分公共區域，面積約100平方米，目前和「停屍房」「殯儀館」有關的各種設施和標誌已被拆除。

居民黃女士表示，該處原本打算本月下旬即營業，但由於居民強烈抗議，只好先暫時停工幾天，鬼鬼祟祟拆除了一部分裝修，但還有一個停屍的箱子沒有運走，「不知道他們以後會不會又捲土重來裝修成殯儀館」。離群宴廣場幾十米遠的地方，還有另一幢在建的二層小樓，居民擔心未來也會被用做停屍間。

對此，當地社區工作人員表示，該治喪點是由街道辦建設社區負責管理的，目前該治喪點已經放棄使用，之後會改為文體活動場所。面對社區工作人員的解釋，居民也表示認可；在設置治喪點前，他們未有令轄區內各戶周知，僅是張貼過公告，「可能部分居民並沒有看見，才對此產生了異議」。