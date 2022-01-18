Omicron｜深入封控區調研　孫春蘭：天津防疫取得階段性成效

據官媒新華社周一（17日）報道，孫春蘭從1月12日至17日在天津調研指導防控工作，到疫情爆發地津南區，深入封控小區、教育園區、定點醫院等，了解疫情溯源、全員篩查等工作。他表示，天津防疫已取得階段性成效。



孫春蘭稱，這次疫情是Omicron病毒株引發的首場本土聚集性疫情，天津市政府貫徹國務院決策部署，採取有力措施，將疫情有效控制在爆發地，遏制了疫情擴散和外溢，防控取得階段性成效。

她說，天津疫情主要集中在津南區，感染者佔全市的94%，須推動津南區實施敲門行動、社會面「清零」行動，開展全員篩查，及時排查密接人員。她又指天津生活物資供應充足，並要求把服務保障工作做細做實，及時解決民眾日常生活、就醫用藥等實際困難。

2022年1月15日，航拍疫情防控下的天津，街頭人煙稀少宛如「空城」。 （視覺中國）

孫春蘭還說，春節臨近，各地疫情防控工作專班要加強應急值守，掌握防控政策和技術指南，一旦發現疫情快速反應、及時撲滅。從近期發生的聚集性疫情看，做好常態化防控，要堅持預防為主，落實「四早」要求，及時發現排除風險隱患。

據國家衛健委消息，天津市1月17日新增18例本土新冠肺炎確診病例，無新增境外輸入病例，無新增本土無症狀感染者，新增1例境外輸入無症狀感染者。從1月8日至1月17日，天津市累計報告312宗本土確診病例。

據悉，西安、天津、河南連日來陸續爆發新一輪疫情，孫春蘭連續在三地調研，2021年12月22日，在西安調研時強調，要刻不容緩落實防控措施，儘快遏制疫情擴散蔓延。

2022年1月8日，孫春蘭從陝西赴河南調研指導新冠肺炎疫情防控工作，實地了解情況。她表示，河南目前面臨德爾塔和奧密克戎毒株輸入疫情的雙重挑戰，疫情波及7個地市，重點是鄭州、禹州、安陽，三地疫情防控的形勢任務不同，防控工作處於關鍵時期，絲毫不能掉以輕心。