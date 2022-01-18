涉間諜罪被捕　澳洲華裔作家楊恆均近況曝光：家屬憂腎衰竭

澳洲華裔作家楊恆均被控間諜罪，案件於2021年5月27日在北京開庭審理，但未對外公開。近日，家屬透露楊恆均現狀。



綜合彭博社和澳洲廣播公司（ABC）周二（18日）報道，楊恆均的家人透露，現年56歲的楊恆均患有嚴重的痛風、高尿酸、高血壓、視力受損和眩暈等健康問題。楊恆均的最近血檢結果顯示他的肌酐指標上升，擔心他可能會出現腎衰竭。

楊恆均，澳洲華裔時事評論家，網絡作家與學者。楊恆均藉以中國公民的身份注視內地社會，揭批時弊，其文章曾在網絡上廣為流傳。（微博@楊恆均的微博）

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）稱，她對楊恆均的健康狀況「極為擔憂」，並呼籲中國政府確保他能獲得所有必要的醫療援助，且釋放楊恆均，允許他返回澳洲。

2019年1月，中國外交部發言人華春瑩證實，楊恆均涉嫌從事危害中國國家安全活動，被北京國安局扣留調查；2019年8月，中國外交部證實，國安局於當年8月23日以涉嫌間諜犯罪對楊恆均實施逮捕；2020年10月，楊恆均被正式指控犯有「間諜罪」。楊恆均否認這些指控，並認為這是政治迫害。

此時據路透社報道，楊恆均曾在2011年寫給其老師馮崇義的一封信件裏表示，自己在20世紀90年代曾為中國國家安全部效力長達10年。

楊恆均於2021年5月27日因間諜罪在中國出庭受審。英媒路透社稱，他在一條傳送給親友的短訊中表示，擔憂地緣政治緊張會影響審判結果，又稱自己遭嚴刑逼供，證供是非法取得，要求法官拒絕接納。

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另據德國之聲中文網2021年5月31日報道，楊恆均稱，他在兩年前被拘捕後，被帶到一個秘密關押點，在獄中受到虐待。法新社引述楊恆均稱，「非常糟糕，他們對我用刑」。

對此，同年6月1日，在中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應稱，中方已多次就澳籍公民楊恆均案闡明立場。中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，並充分保障楊恆均的各項合法權利，不存在楊恆均被「任意拘押」或刑訊逼供的情況。中國法律明令禁止這些做法。

汪文斌表示，「我們奉勸澳方停止對中國依法治國指手畫腳、無理挑釁，停止以炒作、施壓等方式粗暴干涉中國司法主權。」