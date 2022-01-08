藝人方芳嘆「回到祖國母親的懷抱」　台灣還有多少「中國人」？

近日，曾經有台灣綜藝一姐之稱的方芳，在抖音發視頻十分高興的表示，自己已經拿到了大陸的台胞居住證，她也是有身份證字號的人了。2022年1月1日元旦，方芳去北京天安門廣場參加了升國旗儀式，她在視頻中動情的表示，「今天參加升旗，心裏非常激動，我要告訴我的父親母親，我已經完成了你的心願，女兒已經代你們回到祖國母親的懷抱。」



據了解，方芳祖籍安徽全椒，她已經在大陸定居一年多，有可能會在大陸「葉落歸根」，長期居住下去。其實，像方芳這樣在大陸定居的台灣人有不少，他們的工作和生活重心都在大陸，一般更具有中國情懷，或許更喜歡大陸的社會氛圍。如台灣政論節目主持人、評論員黃智賢，也逐漸將事業發展的重心轉向大陸。她素來堅持中國認同，堅持中華民族情懷，支持兩岸統一，反對台獨。

台灣藝人方芳2021年登上中國安徽春晚向觀眾拜年。（Youtube@安徽衛視）

認同中國的台灣人到大陸發展，一方面增加了兩岸的人員交流和相互認知，但同時一定程度上也表明，在台灣認同中國的人在外流、在減少，台灣島內越來越缺少中國認同者的生存空間。

現在島內還有多少認同中國的中國人，多方調查顯示，大約三分之一的台灣民眾還有中國人認同，三分之二的民眾只承認自己是台灣人，不承認自己是中國人。不過，在30歲以下的年輕人中，超過80%的人已經沒有中國人認同，顯示了台灣民意結構越來越走向台獨的趨勢。

雖然台灣民眾都拿着中華民國的身份證和中華民國的護照，從法律上講他們都是中國人，但不得不承認，台灣民眾正在淡忘自己的中國印記，他們在心理和思想上與中國的距離越來越遠。以這種趨勢發展下去，可以預見未來有中國認同的台灣人會越來越少。