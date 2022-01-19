新冠肺炎｜內地增55宗本土確診　陝西去年底爆疫以來首次零新增

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（18日）內地新增本土確診病例55宗，新增本土無症狀感染者2宗。

陝西無新增報告本土確診病例，這是當地從去年12月9日爆發疫情以來首日無新增本土確診病例。



新增本土確診病例方面，河南33宗，其中安陽市29宗、許昌市3宗、鄭州市1宗；天津14宗，其中津南區13宗、西青區1宗；廣東7宗，其中珠海市6宗、深圳市1宗；北京1宗，在海淀區；含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在天津）。

新增本土無症狀感染者方面，北京1宗，在朝陽區；廣東1宗，在廣州市。

陝西方面，昨日無新增報告本土確診病例、疑似病例、無症狀感染者，治癒出院111宗。自2021年12月9日以來，全省累計報告本土確診病例2077宗（西安市2050宗、咸陽市13宗、延安市13宗、渭南市1宗），其中出院1339宗、在院738宗。

北京方面，昨日新增1宗本土確診病例和1宗無症狀感染者。該確診病例現住海淀區馬連窪街道永豐路百旺茉莉園一期，為1月15日通報確診病例的單位同樓層同事。1宗無症狀感染者則住朝陽區平房鄉石各莊村，該患者自2021年11月赴京務工。

深圳方面，新增1宗本土確診病例為一名境外機組人員入住酒店的清潔工。該病例工作期間處於閉環管理狀態，密接人員為其閉環管理的同事，其基因測序、流調溯源工作正在進行中，相關場所已實施管控並完成終末消毒。