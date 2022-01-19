Omicron｜中疾控專家：國際包裹存被污染風險　低溫有利病毒存活

國家衛健委公布，內地昨日（17日）新增171宗確診病例。值得注意的是，境外物品是新冠變種病毒進入國內的其中一條路徑。

中國疾病預防控制中心消毒學首席專家張流波表示，國際快遞存在被污染的風險，氣溫低更有利於病毒存活，可能超過7天甚至更長時間。



北京市海淀區確診病例的溯源情況顯示，患者近期曾收發過國際郵件。該國際郵件於1月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例於1月11日收到郵件，但他僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。

北京市疾控中心副主任龐星火稱，已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron特異性突變位點。此外，採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

銀川郵區中心工作人員消毒快遞包裹。（新華社）

《第一財經》報道，對於國際快遞有傳遞新冠病毒風險等問題，張流波稱，若污染量比較高，伴有唾液、痰液等有機物，再加上外環境氣溫低，特別是北半球目前正是寒冬季節，儲運過程、飛機貨倉的溫度低，更加有利於病毒存活，因此病毒有可能存活7天甚至更長時間。

新冠病毒可透過飛沫、空氣或接觸傳播，其中接觸又可分為直接接觸和間接接觸，前者是人與新冠感染者接觸後受感染，後者為新冠感染者污染環境或物品，有人接觸受污染物品後被感染。

張流波介紹，目前境外物品的防控，主要是針對間接接觸式的傳播。當進口物品運抵國內，在每個停貨點都需要消毒，包括開箱後消毒外包裝，放入冷庫時消毒中包裝，運到商場時消毒小包裝。

中國郵政集團有限公司河南省鄭州郵區中心，工作人員正轉移快遞包裹。（新華社）

至於為何國內已加大進口物品的消毒，仍然有物品檢測陽性的問題，張流波認為主要為消毒是否到位，以及接觸者個人防護是否到位的問題。他解釋，冷凍食品的消毒產品和技術都可以做到低溫情況下的消毒以及無害處理，但部分地方沒有選擇低溫消毒的產品，而部分地方消毒時個人沒有做好防護，因此被感染。

此前，國內曾出現多次水果表面核酸檢查陽性，但至今尚未培養出活病毒。張流波介紹，由於水果的國際運輸不需冷凍環境，且時間較長，即便污染水果表面，但經過長時間的運輸，活病毒檢出率仍然很低，沒有冷凍食品的風險高，「不是所有的新冠核酸檢測陽性的物品，都有具有傳染性。只有物品上面的病毒具有活性，人接觸時才能有可能被感染」。