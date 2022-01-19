江歌案｜江歌母親指雖不滿意賠償金額　但接受尊重判決決定不上訴

江歌案中死者母親江秋蓮認為，江歌好友劉暖曦（劉鑫）在陳世峰行兇時並未開門施救，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。

山東青島市城陽日前對案件作出一審判決，劉暖曦被判需賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元（人民幣，下同），以及精神損害撫慰金20萬元，共計69.6萬元，並承擔全部案件受理費。

江秋蓮個人微博上發布影片，指判決結果是在意料之中，雖然賠償金額並不滿意，但起訴劉暖曦的目的本來就不在於賠償金多少，所以接受並尊重判決，決定不上訴。



江歌與母親江秋蓮。（資料圖片）

江秋蓮稱，判決書帶有令她深深感動的溫度，所褒揚和譴責就是對她這幾年經歷的理解和安慰，也是為整個社會樹立了風向標。

據判決書指，法院審理認為，劉暖曦作為江歌的好友和被救助者，對於由其引入的侵害危險，沒有如實告知和提醒江歌，在面臨陳世峰不法侵害的緊迫危險之時，為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在居所門外被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

左一是江歌，右一是劉暖曦。（影片截圖）

同時，江歌在救助劉暖曦的過程中遇害，江秋蓮失去愛女，因此遭受了巨大傷痛，後續又為赴國外處理後事而奔波勞碌，而劉暖曦在事發後發表刺激性言論，進一步傷害江秋蓮的情感，依法應承擔精神損害賠償責任。

至於劉暖曦，其代理律師胡貴雲回覆內地傳媒時就表示，目前劉暖曦尚未作出是否上訴的決定。