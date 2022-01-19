北京冬奧｜遺產報告集公布　七大方面帶來長期積極收益

北京冬奧在即，組委周三（19日）面向全社會發布《北京2022年冬奧會和冬殘奧會遺產報告集（2022）》，內容涉及包括體育、經濟、社會、文化、環境、城市和區域發展等七大方面。



北京冬奧組委發布《北京2022年冬奧會和冬殘奧會遺產報告集（2022）》。（人民網）

報告指出，創造豐厚的冬奧遺產，為主辦城市和廣大民眾帶來長期、積極的收益，是北京2022年冬奧會和冬殘奧會籌辦工作的重要內容，符合國際奧委會的改革精神，是成功辦奧的重要標志之一。北京冬奧會高度重視遺產工作，全面落實「綠色、共享、開放、廉潔」的辦奧理念，努力從體育、經濟、社會、文化、環境、城市和區域發展七大方面、35個領域創造冬奧遺產。

推出報告集，是為向全社會宣傳展示北京冬奧會籌辦遺產成果，全面闡釋遺產戰略計劃實施情況，呈現北京冬奧會在促進冰雪運動普及發展、冰雪產業發展與科技創新、社會文明進步、奧林匹克和冰雪文化普及推廣、生態環境持續改善、主辦城市高質量發展、京津冀區域協同發展等七大面產生的遺產成果。

推出報告集，是為向全社會宣傳展示北京冬奧會籌辦遺產成果，全面闡釋遺產戰略計劃實施情況，呈現遺產成果。 截止目前，在各方面共同努力下，北京冬奧會遺產工作取得積極成效，多方面籌辦成果已經轉化為現實的遺產，使廣大人民群眾提前受益，極大地帶動城市和地區發展，開創奧林匹克運動與主辦城市和區域共贏發展的新局面。後續，北京冬奧組委將會同有關方面做好冬奧遺產傳承利用工作，陸續發布賽後遺產報告，評估和宣傳北京冬奧會的持久影響力和長期收益。