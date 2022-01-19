美國議員促聯合國在北京冬奧前　公布新疆人權報告

美國再就新疆問題向中國施壓，美國國會議員敦促聯合國在北京冬奧會之前公布新疆報告。



據英媒報道，美國國會議員1月18日敦促聯合國人權辦公室在2月份北京冬奧會之前公布對中國在新疆政策的評估。

美國參議員默克利（Jeff Merkley）和眾議員麥戈文（James McGovern）給聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）寫了一封公開信，要求她在2月4日北京冬奧會開幕之前發布關於新疆人權評估的報告。

2021年6月21日，聯合國人權理事會第47次會議在瑞士日內瓦召開，聯合國人權事務高級專員巴切萊特發表主題講話。（Getty）

默克利與麥戈文都是民主黨人，分別擔任美國國會-行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）主席和共同主席。

默克利和麥戈文說：「（新疆）報告的公布將發出一個重要的提示，即任何國家都不能逃避嚴重侵犯人權的國際審查。」

此前，聯合國人權辦公室的一名發言人於2021年12月10日表示，聯合國人權辦公室對中國新疆地區形勢的評估即將完成。

發言人科爾維（Rupert Colville）表示，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）希望在未來幾周內公布新疆人權報告，並稱在巴切萊特訪問中國的問題上，聯合國人權辦公室與中國官員的談判沒有取得進展。