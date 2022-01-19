中信銀行原行長孫德順貪腐「從不收現金」　設影子公司行權錢交易

中共中央紀委國家監委宣傳部與中國央視聯合攝製電視反腐專題片《零容忍》第四集《系統施治》播出。片中曝光中信銀行原黨委副書記、行長孫德順金融腐敗案細節。



該紀錄片提到孫德順貪腐不收現金，因為認為太簡單粗暴。他選擇成立影子公司來進行利益輸送。



孫德順收賄不收現金。（央視截圖）

據新華網報道，孫德順在銀行業工作40多年，是中國金融界唯一一名從銀行網點最基層的櫃面出納員做起，一步步成長為國有銀行總行行長的幹部。

中央紀委國家監委機關工作人員樊祥鵬在片中提到，「他有一個特點就是不收現金，他認為收現金太低端了，太簡單粗暴了。」樊祥鵬分析，他利益兑現的方式非常專業化，「做了層層掩蓋，用特有的金融手段和產品去掩蓋。」

調查發現，孫德順是利用影子公司、藉助金融手段來完成利益輸送的典型，其專業化、複雜化程度相當罕見。他安排兩名老部下作為代理人，開設兩間投資平台公司，兩間公司的代理人實際只是為孫德順代言的「影子」。

片中揭露，近年來官方多次強調，金融要回歸服務實體經濟的本源，要加大對製造業的支持力度，防止信貸資金過度向房地產集中，孫德順卻背道而馳。

除追求政績外，孫德順之所以增加房地產貸款也為謀私利。調查發現，一些房地產公司老闆與他關係密切，並存在利益交換。例如一名房地產公司老闆曾以投資為名，向孫德順實際控制的公司輸送1,000萬元，得到的回報是通過孫德順獲批貸款授信40多億元。

2020年3月，中央紀委國家監委通報，孫德順是金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型，將其開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

《零容忍》是中共中央紀委國家監委宣傳部與中國央視聯合攝製的五集電視專題片。該片於1月15日至1月19日晚20時在中央電視台綜合頻道播出。

《零容忍》共分五集，分別為《不負十四億》、《打虎拍蠅》、《懲前毖後》、《系統施治》、《永遠在路上》，選取16個案例，採訪紀檢監察干部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人，講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事。

據了解，落馬高官中國公安部原副部長孫力軍，貴州省政協原主席王富玉，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇等出鏡懺悔。