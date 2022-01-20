新冠肺炎｜內地增43宗本土確診河南佔24　北京3宗珠海2宗

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（19日）內地新增本土確診病例43宗，新增本土無症狀感染者2宗。



新增本土確診病例方面，河南24宗，其中安陽市19宗、許昌市4宗、鄭州市1宗；天津14宗，均在津南區；北京3宗，其中豐台區2宗、朝陽區1宗；廣東2宗，均在珠海市；含7宗由無症狀感染者轉為確診病例（天津6宗，北京1宗）。

新增本土無症狀感染者方面，2宗均在珠海市。

北京方面，昨日新增2宗本土確診病例和1宗無症狀感染者轉確診病例。其中兩名確診病例共同居住於豐台區萬柳園社區，為冷庫搬運工，市疾控中心檢測出Delta變異株特異性突變位點。另外一名確診病例現住朝陽區平房鄉石各莊村，該病例自2021年11月赴京務工。

在昨日舉行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，當前海淀區、朝陽區、房山區、豐台區相繼出現陽性病例，疫情防控形勢嚴峻複雜。目前已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對涉及風險點位進行排查，對各類風險人員進行分類管控。

廣州：收國際郵件後可免費檢測

近日北京、深圳等相繼通報指，當地有因接觸國際郵件而感染Omicron變種病毒的個案，引發關注。據廣州市交通運輸局官方微博消息，由今日（20日）起，廣州全市國際快遞快件收件人員實施常態化免費核酸檢測，市民收件後第3天至第7天可在社區核酸檢測點開展一次免費核酸檢測。

另外，廣州全市在1月16日-19日期間收到國際快遞快件的市民，也可免費開展一次核酸檢測。