多地Omicron疑由境外快遞引起　深圳市民收香港快遞後健康碼轉黃

北京、深圳、珠海相繼通報，因接觸國際快遞而感染Omicron變種病毒的個案，引發關注。其後，更有深圳市民近日表示，因接收由香港發出的快遞，健康碼變為「黃碼」。



深圳羅湖區居民近日在社交平台發文指，因為近期接收由香港九龍發出的「天貓國際」快遞，其健康碼由綠轉黃。

該居民表示，在進行核酸檢測後，被防疫人員告知其因收過國際快遞，健康碼有轉黃的風險，需要及時進行核酸檢測。據了解，該居民健康碼目前已恢復正常。

事件登上微博熱搜榜，網民評論：

「嚇得我趕快去看了下碼」。



「原來現在香港的藥都不能買了啊」。



「我同事就是，老大求穩要求全公司去檢測」。



「我還有個天貓國際在途包裹，國內保稅區發貨，應該沒事吧」。



廣東省郵政管理局印發文件要求對國際郵件快件進行全面消毒處理。（新華社）

另外，鑑於有接觸國際快遞後確診的個案發生，廣東省郵政管理局日前印發《關於進一步加強國際郵件快件省內寄遞環節疫情防控工作的通知》（以下簡稱《通知》），要求各企業要在國際郵件快件在清關後到達目的城市第一站後，第一時間進行二次消毒處理，消毒過程應全程監控，完成消毒的應在包裝上粘貼已消毒的標識。

《通知》還呼籲，國際郵件快件到達郵件互換局、快件監管中心後，先對集包袋進行六面消殺，靜置24小時後拆開集包袋，對散件再次進行六面消殺，再靜置24小時。國際郵件快件在進入目的城市市內寄遞渠道流轉時，涉及的分撥、中轉、投遞場所應劃分專門區域存放和處理，與國內郵件快件區域實行物理隔離，並設置從業人員專用通道。