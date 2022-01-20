中國去年人口僅淨增長48萬人　國家衛健委：三孩政策短期內難顯效

國家衛健委周四（20日）召開例行新聞發布會，人口家庭司副司長楊金瑞在會上提到，中國出生人口下降是多重因素綜合影響的結果，包括育齡婦女規模下降、婚育觀念的變化、生育養育教育成本偏高以及新冠疫情的影響。

另一方面，楊金瑞亦承認，三孩生育政策實施時間不長，配套的積極生育支持措施也在陸續出台中，短期內很難顯現出明顯效果。



據國家統計局發布數據，中國在2021年的出生人口為1062萬人，死亡人口為1014萬人，淨增長僅得48萬人，比率低至0.34‰。楊金瑞指，中國的育齡婦女特別是生育旺盛期育齡婦女規模出現下降，「十三五」時期20歲至34歲生育旺盛期婦女，年均減少340萬人，2021年相比2020年更減少多達473萬人，是帶動出生人口數量下降的重要因素。

中國在2021年的出生人口為1062萬人，死亡人口為1014萬人，淨增長僅得48萬人，比率低至0.34‰。（視覺中國）

在婚育觀念的變化方面，楊金瑞表示，當前90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現像十分突出。婚姻推遲增加女性終身不婚的可能性，進一步抑制生育水平。同時，生育意願持續走低，育齡婦女平均打算生育子女數，在2017年調查為1.76個、2019年調查為1.73個，但在2021年調查已降到1.64個。

此外，生育養育教育成本偏高亦加重生育顧慮。隨著經濟社會發展，住房、教育、就業等多重因素影響下的生育養育教育成本居高不下，加大年輕人生育顧慮。相關配套支持政策不太銜接，托育等公共服務不太健全，讓許多年輕人在生育問題上猶豫不決、望而卻步。

對於三孩生育政策及配套支持措施的成效問題，楊金瑞指下一步各地各部門將著眼於群眾最期盼的生育養育教育等工作，推出一系列配套支持措施，出實招、出硬招，進一步推動落地見效。