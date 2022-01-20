深圳現第二宗Omicron個案：與首宗不同源　為今年第三宗獨立疫情

深圳市衛健委周三（19日）表示，該市自1月7日疫情發生以來累計報告18宗個案，當日無新增個案，而病例18基因測序結果為Omicron變異株，該病例與深圳首宗本土Omicron感染個案不同源，為今年第三宗獨立疫情。



深圳衛健委稱，1月18日，深圳報告1宗確診病例（病例18），是國際機組人員入駐酒店的保潔人員。目前，深圳市疾控中心已完成病例18的新冠病毒全基因組測序，為Omicron變異株。這是深圳發現的第二例Omicron病例。經國家疾控中心覆核，病例18感染的Omicron變異株（BA.2進化分支），與國內本土病例、境外輸入病例資料庫、全球新冠病毒資料庫等目前可查數據比對，均未發現高度同源的病毒基因組序列。

此外，深圳的首宗Omicron病例（病例17）感染的是Omicron變異株（BA.1進化分支），與病例18感染的Omicron變異株為不同的進化分支，屬不同來源。根據流調溯源和基因測序結果判斷，病例18為一起新的獨立疫情——「0118」疫情。

經初步排查，病例18近日的活動軌跡包括：1月1日至14日工作期間處於閉環管理狀態，無社區活動；1月1日至14日在國際機組人員入駐酒店「紅區」（高風險區）工作，期間未發現進入「綠區」（低風險區）、與「綠區」工作人員接觸的情況，未發現區域傳播風險；1月14日換班後，被轉運至集中隔離酒店接受醫學觀察，一直處於閉環管理狀態。

今年以來，深圳市共報告3宗獨立疫情，其中首場疫情涉及16宗確診個案，但連日來已無新增確診。首宗Omicron本土感染疫情也沒有新增其他患者，