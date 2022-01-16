新冠肺炎｜深圳首現Omicron本土感染　源頭未明與此前傳播鏈無關

1月16日晚間9時，深圳衛健委通報新增兩宗新冠肺炎確診病例，其中1人基因測序結果為Omicron變異株，與此前的確診病例無關，是新的獨立疫情。截至1月16日20時，深圳市累計報告17例病例。



截至16日，內地已有多地爆發本土Omicron疫情，包含天津市、河南省、遼寧省、廣東省的中山、珠海和深圳。



1月16日，深圳市新增2例新冠肺炎確診病例。其中一名21歲的女性是龍崗區某公司員工，主要從事境外冷凍化學試劑收發貨等工作，居住在龍崗區寶龍街道龍新社區蘭一村，於1月15日在坪山區第三輪主動核酸篩查中發現，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型），基因測序結果為Omicron變異株。

另一個新增病例則是24歲女性，是深圳龍崗區某公司員工，居住在龍崗區阪田街道光雅園村，是病例2的同事，此前已作為密切接觸者於1月7日接受集中隔離觀察。

深圳15日才宣布零新增，16日晚間就爆發新的確診個案，其中一例還是Omicron。（新華社）

深圳市衛健委15日曾召開記者會，指出該市本輪疫情累計報告15宗個案，均在院治療，這是深圳自1月7日發生本輪疫情以來，首度沒有新增確診個案。但

此外，由於此前個案均屬於同一傳播鏈，鏈條清晰且新增加的病例均為集中隔離時發現，國家衛健委更稱「疫情風險初步得到控制」。據了解，此前深圳的確診個案多為感染Delta變種病毒，但16日新增的第17例感染Omicron，目前流調工作仍在進行中。

新增2名患者目前已轉送到深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，情況穩定。相關密接者、次密接者及重點人員正在排查中，其居住地、工作地及活動區域已實施管控措施，有關重點場所已進行終末消毒。