內地熱議「最辛苦的中國人」網民助尋失聯子　山東公安廳亦介入

北京無症狀感染者岳某的流行病學調查發現，其主要從事裝材料搬運工作，輾轉20多個不同地點做散工，並且多日是在凌晨工作，被稱為是「流調中最辛苦的中國人」。更重要是，岳某遠道從山東來到北京工作，主要是為了尋找失聯長子的線索。

岳某的經歷引來社會極大關注，不少內地網民紛紛自發在網上轉載岳某兒子岳躍仝的尋人啟事，連央視主持人張澤群也留言稱「岳躍仝，你爸一天打三份工找你，他得新冠了，你該回家了！」



據此前內地傳媒報道，岳某原本是在山東威海捕魚船做船員，兒子走失後，他去過山東、河南、河北、天津等多地尋找。每到一地，在尋找兒子的同時，岳某都會做散工維持生活，供養家庭。由於兒子曾在北京做過幫廚，於是岳某也來到北京尋找。

岳某最希望是能尋回失聯的長子。（微博）

岳某在北京的日子同樣不斷做散工，例如扛沙袋、扛水泥或者是把建築垃圾搬運到指定垃圾站，通常是凌晨開始，做完後天就亮了。岳某在1月17日下午去醫院做核酸檢測，18日時准備乘搭火車返回威海，結果因核酸異常而在登車前被攔下，目前在醫院隔離治療。

在周四上午，岳先生幼子的岳仝林在微博上發帖文，指父親的事廣為人知後，開始有些人給他們家在支付寶上發放「愛心錢」，「請叔叔阿姨們，你們看到這個，不要再給發錢了，幫我找找我哥就行了。」

岳躍仝至今已失聯近一年半。（微博）

另一方面，岳某在接受訪問時，曾經提及兒子在威海失蹤後，當地警方有推諉、不定位手機、不調監控、三個月才立案等情況。官方傳媒《法治日報》指引述有關部門消息，目前威海市公安局正在對此事開展核實處置，核實處置結果將通過官方發布。同時，山東省公安廳已高度關注此事，正督促威海市局加快核查。