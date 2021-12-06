《親愛的》原型角色14年後尋子成功　孫海洋曾懸賞20萬尋親

由劉德華主演電影《失孤》，原型人物郭剛堂的2歲多的兒子在1997被拐走，自此他為尋找兒子走遍全中國，最終相隔24年後在今年7月尋回兒子。而另一部類似題材、由趙薇主演的《親愛的》，原型人物孫海洋尋子14年後，日前亦找回親生骨肉。



孫海洋、彭四英夫婦曾獲邀觀看《親愛的》，當日在首映時，後者表示不想再看第二次，因為趙薇的哭「那種真的是只有當媽的，才能體會得到的。」（《親愛的》劇照）

由陳可辛執導、趙薇、黃渤、佟大為及郝蕾等主演的《親愛的》，故事以真人真事改編，根據孫海洋、彭高峰等人的孩子被拐一事為藍本。戲中由張譯飾演的韓德忠，其角色原型就是孫海洋。當時他的兒子孫卓在2007年10月16日的晚上7時多，在家門前被一個40多歲的男子拐走。

由張譯飾演的韓德忠，其原型為孫海洋，他終於在14年後找回親生兒子孫卓。（《親愛的》劇照）

沒想到，《齊魯晚報》在12月6日報道，《親愛的》的角色原型孫海洋終於在14年後找回親生兒子孫卓。孫海洋與孫卓比對DNA後，確認為兩父子，而後者已經從山東前往深圳，並在今日中午於深圳舉行認親儀式。

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而在今年7月12日，《失孤》的人物原型郭剛堂已找回失蹤了24年的兒子郭振，並完成DNA測試證實身份無誤，劉德華得悉消息後亦送上祝賀。