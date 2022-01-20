北京無症狀感染者為尋失聯子散工養家　流調揭「最辛苦的中國人」

北京出現本土新冠肺炎疫情反彈，當局日前通報朝陽區其中一宗無症狀感染者的流行病學調查，意外引起社會不少關注。

患者岳某主要從事裝材料搬運工作，從1月1日至1月18日期間，其工作範圍涉及東城、西城、朝陽、海淀、順義等多區，輾轉20多個不同的地點做散工，甚至有多日是在凌晨工作，被稱為是「流調中最辛苦的中國人」。

岳某的妻子更透露，岳某遠道來到北京工作，主要是為了尋找失聯兒子的線索，「他找孩子的時候還要養活我們一家人，所以一邊找孩子一邊打零工掙錢養家。」

岳某是山東榮成人，當地警方在周四（20日）表示目前正在調查中，「整個事情我們都在調查了解。」



據介紹，岳某原本是在山東威海的捕魚船做船員。在2020年8月12日，長子走失，由於他曾經在北京做過幫廚，所以岳某就來到北京尋找。在此之前，岳某為了找兒子，已經去過山東、河南、河北、天津等多地。每到一地，在尋找兒子的同時，岳某都會做散工維持生活。

岳某接受內地傳媒訪問時表示，在北京的日子，主要是通過一些接散工的微信群聯繫裝修包工老闆，接到的工作都是扛沙袋、扛水泥，或者是把建築垃圾搬運到指定垃圾站。由於北京市區白天限制工程車輛通行，所以他在凌晨出發，通常做完工就天亮了。為節省開支，岳某住在一個僅得10平方米左右的房間裏，每月租金700元。

岳某稱，如此努力地工作，是因為他是家庭支柱，「我這家庭，一個月沒有一萬多塊錢根本養不起。我一個人養六口人。每個月要給我爸媽2000塊錢左右。我爸76歲，我媽66歲，他們也不是低保戶，他們有心髒病、高血壓、冠心病，吃藥都花很多錢。」岳某外出尋找失聯長子，岳某妻子就在威海照顧幼子，平時主要工作是給人曬海帶，一天能賺100元。

對於長子失聯一事，岳某提到，長子此前是在離家約50公里的一個食品廠工作。在2020年8月12日，長子稱肚子不舒服，要回家找媽媽，食品廠主任把他送到汽車站，然後就走失了，「我兒子丟的時候19歲，今年21歲。他上到初二就不上學了，非常內向，不是很機靈的人，很忠誠很實在。我覺得他是被人騙走了。」岳某表示，他去過天津、河南安陽、河北衡水、山東泰安、威海、濟南、乳山等十多個城市尋找長子，至今都沒有任何消息，「到了地方，我就在銀行的ATM機睡，天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工，賺夠錢了，就去其他城市。」

岳某最希望是能尋回失聯的長子。（微博）

岳某坦言，在外工作良久，一直兒子找不到，同時疫情逐漸緊張，所以就想先回家一趟，「1月17日，我寄了信，下午做了核酸，第二天早晨坐北京發往威海的1085次列車。車還沒開動，就直接停下來了。疾控中心發現我核酸有異常，給我打電話，說我不能走，我就把行李拿下車，等著，後來轉到地壇醫院進行隔離治療。」岳某妻子則指，數天前岳某稱要回山東威海兒子失聯的地方，再來找找線索，故特意接受核酸檢測，「後來他說，他當時已經上了高鐵，結果接到電話，說他的核酸結果不對。他就給我打了電話，說回不了威海了。」

最後岳某指，他並也不覺得自己可憐，「我只是好好干活，我不偷不搶，靠自己的力氣，靠自己的雙手，掙點錢，掙了錢找孩子。就是為了生活，為了照顧這個家。」岳某更強調，努力就是為了把孩子找回來，「我辛苦一點，就算把命搭到裏面，也要把孩子找回來。」

兩宗個案的行蹤差異令網民感歎。（微博@傳媒老王）

值得一提是，此前北京首宗Omicron確診病例，26歲的女患者的流行病學調查結果，同樣引起社會關注。但在與岳某的情況比較後，卻是完全不同的兩種人生。該名女患者是在辦公室上班，發病前曾經去過全聚德餐廳、連卡佛商店、Dior奢侈品包包店、周大福等首飾珠寶店，亦有去過滑雪場滑雪、做過美容美髮。由於該名女患者的足跡都是相對高消費的地方，事後有不少網友更自嘲「我的收入不允許我和她相遇」、「貧窮隔離了我和她的軌跡」。