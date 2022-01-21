北京冬奧｜下月將火炬傳遞　1200名火炬手來自「不平凡的普通人」

北京冬奧組委周五（21日）舉行新聞吹風會，會上宣布將於2月2日至4日舉行火炬傳遞，在北京、延慶、張家口三個賽區進行。

火炬手共有1200名左右，是來自各行各業的「不平凡的普通人」，年齡最大的86歲、最小的14歲。



據介紹，火炬傳遞路線包括有11個閉環外的封閉傳遞區域，以及1個閉環內的獨立傳遞區域。其中北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。具體地點包括有北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園、八達嶺長城、張北德勝村、頤和園等。

火炬手共有1200名左右，北京冬奧組委指他們是來自各行各業的「不平凡的普通人」。（視覺中國）

有趣是，火炬接力將會把機械人和自動駕駛等具有廣泛應用前景、符合未來發展方向的技術，融入到傳遞場景中。

關於火炬手的情況，北京冬奧組委指出，冬奧會火炬手大多在本系統、本領域取得傑出成績或作出突出貢獻，具有相當的代表性和先進性。其中既有全國各級先進模範代表，也有科、教、文、衛等各界先進代表和知名人士，大部分是扎根生產和工作一線、作出突出貢獻的「不平凡的普通人」。

至於冬殘奧會火炬手，也都是在各行各業取得傑出成就或作出突出貢獻的先進代表，還有大量熱心助殘事業、弘揚殘奧精神、為實現北京冬殘奧會願景貢獻力量的人士，以及優秀殘疾人運動員、教練員以及其他行業的優秀殘疾人代表。其中殘疾人火炬手佔總數有21%。