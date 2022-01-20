北京冬奧｜17歲男港將冬奧高山滑雪第一人　休學備戰目標爭入前30

冬季奧運會將於2月4日至20日假北京舉行，港隊今屆派出三人出賽，包括高山滑雪運動員金和曉、翁厚全，以及短道速滑代表朱定文，代表團參賽人數為歷屆最多。



兩位高山滑雪港將金和曉（Audrey）及翁厚全（Adrian）現於波斯尼亞為北京冬奧備戰，今日（20日）透過視像會議會見傳媒。

現年17歲的翁厚全父親為香港人，母親為馬來西亞籍，2004年生於馬來西亞，成長於英國。2017年，他首次代表香港參加國際賽，去年底獲得冬奧資格，是港隊歷史上首名出戰冬奧高山滑雪的男將。同時擁有英籍的Adrian代表香港出戰冬奧，他坦言:「很驚喜，沒有想過那麼快能參加冬奧，很榮幸能代表香港。」

在外地備戰的港將金和曉（右）與 翁厚全透過視像會議會見傳媒。（葉詩敏攝）

翁厚全與19歲的金和曉現時隨隊在波斯尼亞受訓，事實上，二人與港隊在去年6月已展開征途，在疫情下克服各項挑戰，為冬奧資格遠征歐洲多地參賽與訓練，離港長達逾半年多。

波斯尼亞籍教練Marco Rudic透露：「港隊需不時到意大利、德國訓練，很多很多的交通時間，甚至有時去到當地，比賽卻被取消。」

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記者會同時公布港隊今屆冬奧戰衣。（葉詩敏攝）

翁厚全坦言在疫情的很多未知數下，港將需克服適應新常態下備戰，幸終如願奪得資格。

作為香港首名出戰冬奧的高山滑雪男將，他表示目標是取得前30名，「可打入前50已很好，最希望是可以爭入前30名內。」據其姊翁永茵透露，尚未畢業的翁厚全在冬奧後尚有一項比賽，將專心完成比賽後才繼續學業。

17歲的翁厚全是港隊隊史上首名冬奧高山滑雪男子代表，他坦言能代表香港出戰奧運感榮幸。（由公關提供）

金和曉克服傷患奪冬奧資格

同樣為備戰冬奧而休學一年的金和曉，在2020年曾赴瑞士出戰冬季青年奧運，她去年底於黑山出賽成功達標，奪得冬奧資格。

自2016年加入港隊的金和曉，是繼香港首位滑雪健兒吳一里（Arabella Caroline Yili Ng）出戰2018年平昌冬季奧運會後，歷來第二名出戰冬奧的女運動員。雖然她曾於2020年11月受傷，但未有放棄，努力爭取並成功達標參與冬奧。

19歲的金和曉曾在2020年11月腳部受傷，她克服傷患終如願取得冬奧資格。（由公關提供）

金和曉坦言在向冬奧進發之路上，因腳傷與疫情影響下，讓爭取資格時間更緊逼，她笑言能取得資格是「Super Lucky」（超級幸運）。

她透露現在傷勢已無大礙，能在外地集中訓練，「我們長征之旅參加了超過30個比賽，是很好的準備。」冬奧在不足一個月後展開，她坦言：「心情好興奮，少少緊張，好榮幸有機會代表香港去冬奧。」

港隊將在本月30日移至北京備戰，適應場地。