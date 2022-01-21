「最辛苦中國人」尋子故事引關注　警方：已死亡但家屬不接受結果

山東榮成男子岳某為尋找失聯兒子的線索到北京打工，惟其近日在北京感染新冠肺炎，而這段尋子故事亦因此引發廣泛關注。

山東威海警方今日（21日）通報指，經調查發現，岳某兒子已經身亡，其遺體早於2020年8月在榮成市一處水塘內被發現。但岳某夫婦對此結果不予接受。目前，當局正進行後續安撫溝通工作。



山東威海警方通報指，經調查發現，岳某仝已經身亡，其屍體早於2020年8月在榮成市一處水塘內被發現，但岳某顯夫婦對此結果不予接受。（威海市公安局）

通報指，2020年8月12日，榮成市警方接獲岳某顯的妻子李某英報警稱，時年19歲的兒子岳某仝於當日失蹤。經過調查及至2020年8月26日，榮成市警方再接報指，在當地一處水塘內發現一具高度腐敗的男性屍體，經現場勘查等調查後未有發現犯罪事實存在，不符合立案條件。經過DNA採樣鑑定後確定為岳某仝，但岳某顯夫婦對結果不予接受，而岳某仝的遺體則現存於當地殯儀館並未火化。

通報又指，岳某顯夫婦自2021年以來，先後到上級有關部門提出尋人訴求，警方多次對其進行解釋安撫、耐心溝通，但二人一直不接受此事實。下一步，警方將會同屬地各相關部門，繼續做好法律解釋和關愛幫扶工作。

據《中國新聞周刊》報道，因兒子早前曾在北京做幫廚，岳某顯才到北京尋親。除此之外他還去過天津、河南安陽、河北衡水、山東泰安、威海、濟南、乳山等十餘個城市，但均未有任何信息。岳某顯曾經表示，懷疑兒子還沒有走遠，「警察說他沒坐火車也沒坐汽車，估計還在榮成市。」

對於警方調查結果，岳某更稱曾到榮成市第二醫院認屍，但屍體面部模糊、很胖、圓臉，與自己兒子身高1米74、很瘦、長臉的體貌特徵並不相符，「我說要化驗屍體的骨頭，他們也不願意。」

岳某認為榮成市警方所找到的屍體並非自己的兒子，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」