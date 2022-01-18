用戶疑上傳破解的閉路電視監控畫面　B站：下架並封禁

內地彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili，俗稱「B站」）周一（17日）遭到網民爆料，指網站上傳疑似破解公共場所閉路電視後獲得的監控片段，引發輿論關注。B站即日發布處理公告，表示已下架相關內容。



網民表示在B站上看到疑似專門破解學校、醫院等公共場所閉路電視監控片段並上傳的賬號，評論十分不堪。網傳截圖顯示，涉事片段包括多段教師講課、醫院護士台以及酒店前台的監控畫面。該網民稱，該條黑色產業或許已經形成，做這種賬號大概率是為了拉人進付費群，且不僅是公共閉路電視可能被破解洩露，家庭的閉路電視也會有被破解的風險。

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對此，B站當日發布處理公告，稱已第一時間組織排查，下架了相關內容。據指，網站封禁了上傳相關內容的賬號，並將賬號信息報備給了主管部門，後續調查正在進行中；又警告此類行為渉嫌嚴重侵犯個人隱私，屬於違法行為，一經發現將依法嚴肅處理，請發現此類內容的用戶立即聯繫在線客服。

網民點睇：

這麼想上課嗎？來警局給你上一課

這都成灰色、甚至是黑色的產業鏈了

B站是人工審核吧，所以怎麼過審和處罰的也沒有給說明啊

就是滿足偷窺欲，而且大多偷窺對像都是老師，護士，真不知道怎麼破解學校和醫院監控的，都違法了

今天能破解公共場所的，明天就能破解家裡的。有多少父母為了孩子，在臥室安裝了攝像頭，萬一被破解了……另外，從國家層面上來說，破解了各地區監控，如同間諜

